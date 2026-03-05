Эта подкормка сделает томаты крупными и особенно вкусными.

Урожайность растения определяется еще в тот миг, когда семечко упало в лунку. Уже на этом этапе фермер может повлиять на то, как много плодов соберет в конце лета. Добавленные в ямку правильные удобрения могут сделать овощи крепкими и особенно аппетитными.

Мы назвали лучшую подкормку, что бросать в лунку при посадке помидоров рекомендуют опытные фермеры. Это простой способ сделать рассаду здоровой и урожайной.

Что положить в лунку при посадке томатов

Очень хорошая подкормка томатной грядки с высокой эффективностью - это древесная зола. Пепел снижает общую кислотность почвы и взамен выделяет много калия, что отвечает за вкус плодов. Метод внесения простой - при выкапывании ямки достаточно всыпать на дно две столовые ложки золы без горки. Однако доза не должна быть выше указанной, иначе эффект получится противоположным.

Видео дня

Есть еще одно средство, что положить в лунку при посадке помидоров стоит для великолепного урожая - это компост или перегной, но не свежий, а возрастом не меньше 2 лет. Такое удобрение делает почву рыхлой, наполняет кислородом и выделяет много питательных веществ. В ямку кладут примерно по 100 граммов подкормки.

Луковая шелуха является природным антисептиком. Удобренная ею рассада растет крепкой, меньше болеет, не боится медведки и колорадского жука. На лунку достаточно положить небольшую горсть удобрения.

Что нельзя класть в лунку при посадке томатов

Не стоит удобрять томатные грядки свежей органикой - крапивой, сорняками и другими травами. Во время гниения они выделяют слишком много тепла (что может навредить нежным саженцам), а также привлекают на участок насекомых-вредителей.

Также запомните, что класть в лунку при посадке помидоров ни в коем случае нельзя свежий навоз. Это касается не только томатов, но и любых других овощей. Помет слишком концентрированный и может сжечь корни растений. А даже если саженцы выживут, то из-за такой подкормки будут наращивать листья, а плоды останутся мелкими и невкусными.

Вас также могут заинтересовать новости: