Урожайность растения определяется еще в тот миг, когда семечко упало в лунку. Уже на этом этапе фермер может повлиять на то, как много плодов соберет в конце лета. Добавленные в ямку правильные удобрения могут сделать овощи крепкими и особенно аппетитными.
Мы назвали лучшую подкормку, что бросать в лунку при посадке помидоров рекомендуют опытные фермеры. Это простой способ сделать рассаду здоровой и урожайной.
Что положить в лунку при посадке томатов
Очень хорошая подкормка томатной грядки с высокой эффективностью - это древесная зола. Пепел снижает общую кислотность почвы и взамен выделяет много калия, что отвечает за вкус плодов. Метод внесения простой - при выкапывании ямки достаточно всыпать на дно две столовые ложки золы без горки. Однако доза не должна быть выше указанной, иначе эффект получится противоположным.
Есть еще одно средство, что положить в лунку при посадке помидоров стоит для великолепного урожая - это компост или перегной, но не свежий, а возрастом не меньше 2 лет. Такое удобрение делает почву рыхлой, наполняет кислородом и выделяет много питательных веществ. В ямку кладут примерно по 100 граммов подкормки.
Луковая шелуха является природным антисептиком. Удобренная ею рассада растет крепкой, меньше болеет, не боится медведки и колорадского жука. На лунку достаточно положить небольшую горсть удобрения.
Что нельзя класть в лунку при посадке томатов
Не стоит удобрять томатные грядки свежей органикой - крапивой, сорняками и другими травами. Во время гниения они выделяют слишком много тепла (что может навредить нежным саженцам), а также привлекают на участок насекомых-вредителей.
Также запомните, что класть в лунку при посадке помидоров ни в коем случае нельзя свежий навоз. Это касается не только томатов, но и любых других овощей. Помет слишком концентрированный и может сжечь корни растений. А даже если саженцы выживут, то из-за такой подкормки будут наращивать листья, а плоды останутся мелкими и невкусными.