Издание Dexerto собрало игры, которые могут бросить вызов игроку.

Когда речь заходит о сложных играх, многие сразу вспоминают проекты From Software, к примеру Sekiro: Shadows Die Twice или серия Dark Souls, но мир гейминга полон других проектов, которые могут довести до белого каления. Не стоит думать, что только игры Миядзаки способны испытывать ваши нервы и терпение.

От безумных платформеров до хитроумных головоломок, существует множество игр, которые затянут вас в серию поражений и заставят вернуться за новым вызовом. Издание Dexerto собрало топ-10 самых сложных синглплеерных игр за всю историю, которые стоит попробовать.

10. Flappy Bird

В своё время Flappy Bird разорвала интернет, когда вышла на мобильные устройства в 2013 году. Сама игра представляет собой простенькую аркаду, которая управляется буквально одним пальцем. Игроку нужно провести птичку через препятствия, регулируя её высоту полёта нажатием на экран.

Видео дня

Игра далеко не такая простая, как она звучит. В годы её популярности YouTube был заполнен видео, в которых люди разбивали свои телефоны после поражения в Flappy Bird.

9. Returnal

Returnal - научно-фантастический шутер от третьего лица, который бросает вызов даже самым опытным игрокам. Игра сочетает в себе элементы roguelike и bullet hell, предлагая интенсивный и непредсказуемый геймплей. Главная героиня, космический пилот Селена, после крушения на таинственной планете попадает в временную петлю: после каждой смерти она возвращается к началу своего пути.

Сложность Returnal заключается в отсутствии точек сохранения и процедурно генерируемых уровнях, что требует от игрока постоянной концентрации и адаптации к новым условиям. Враги агрессивны и многочисленны, а каждая ошибка может стоить жизни, заставляя начинать всё сначала. Эта игра - настоящее испытание для тех, кто ищет хардкорных ощущений.

8. Серия Ninja Gaiden

Серия Ninja Gaiden славится своим безумным уровнем сложности и динамичным боевым геймплеем. Главный герой, ниндзя Рю Хаябуса, сражается против орд врагов и могущественных боссов, используя разнообразный арсенал оружия и техник. Игры требуют от игрока мастерского владения комбо и мгновенной реакции на действия противников.

Даже на нормальном уровне сложности игры серии могут стать непреодолимым препятствием для неподготовленных игроков. Враги не прощают ошибок, а малейшая оплошность может привести к гибели.

7. Sifu

Sifu - это экшен от третьего лица, посвящённый боевым искусствам и пути мести. Главный герой отправляется на поиски убийц своего мастера, используя навыки кунг-фу. Уникальная механика игры заключается в системе старения: после каждой смерти персонаж становится старше, приближаясь к своей конечной точке.

Геймплей Sifu требует от игрока идеального понимания боевой системы, точности и тайминга. Враги умны и опасны, а отсутствие подсказок заставляет полагаться только на собственные навыки. Каждое сражение - это испытание, где ошибка может стоить очень дорого.

6. Cuphead

Cuphead привлекает внимание своим уникальным визуальным стилем, вдохновлённым анимацией 1930-х годов. Однако под этой очаровательной оболочкой скрывается один из самых сложных платформеров современности. Игра состоит преимущественно из сражений с боссами, каждый из которых имеет несколько фаз и уникальные атаки.

Сложность Cuphead заключается в требовательности к рефлексам и точности игрока. Малейшая ошибка может привести к началу уровня заново, а отсутствие чекпоинтов усиливает напряжение. Игра бросает вызов даже самым опытным геймерам, требуя упорства и совершенствования навыков.

5. Ghosts 'n Goblins

Классический платформер Ghosts 'n Goblins от Capcom известен своей беспощадной сложностью. Игрок берёт на себя роль рыцаря Артура, который отправляется спасать принцессу из лап демонов. Героем можно управлять только в ограниченном количестве направлений, а враги появляются внезапно и атакуют со всех сторон.

Особую сложность добавляет то, что для истинной концовки игру нужно пройти дважды подряд. Ограниченное количество жизней, непростые уровни и агрессивные враги делают Ghosts 'n Goblins настоящим испытанием даже для самых стойких игроков.

4. Super Meat Boy

Super Meat Boy - динамичный платформер, где игрок управляет кусочком мяса по имени Мит Бой, стремящимся спасти свою возлюбленную. Игра известна своими сложными уровнями, наполненными смертельными ловушками: шипами, пилами и лазерами.

Геймплей требует идеального контроля и мгновенной реакции. Смерть наступает от любого контакта с препятствием, а уровни становятся всё сложнее по мере продвижения. Super Meat Boy проверяет пределы терпения и навыков игрока, предлагая настоящее хардкорное приключение.

3. Elden Ring, серия Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne

Игры от FromSoftware стали синонимом сложности и глубокого геймплея. Elden Ring, как и её предшественники - серия Dark Souls, Demon's Souls и Bloodborne, предлагает мрачный мир, наполненный опасностями и мощными боссами. Игроку предстоит изучать паттерны врагов, продумывать тактику и быть готовым к частым смертям.

Особенно выделяется первая Dark Souls, которая задала стандарты жанра. Потеря накопленных душ при смерти и необходимость возвращаться за ними делают каждое решение значимым. Эти игры вознаграждают тех, кто готов учиться на ошибках и совершенствовать свои навыки.

2. Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice отличается от других проектов FromSoftware акцентом на парировании и скрытности. Игрок управляет воином Синоби по имени Волк, стремящимся спасти своего господина. Игра требует отточенного мастерства и не позволяет полагаться на прокачку или помощь других игроков.

Сложность Sekiro заключается в необходимости идеального тайминга и понимания боевой системы. Боссы представляют собой серьёзные испытания, и малейшая ошибка может привести к гибели. Отсутствие мультиплеера делает игру ещё более непримиримой, заставляя полагаться только на собственные способности.

1. Contra

Contra - легендарный шутер, вышедший в 1987 году, известный своей высокой сложностью. Игроки берут на себя роль коммандос, сражающихся против инопланетных захватчиков. Игра предлагает быстрый геймплей, где одно попадание врага приводит к смерти.

Ограниченное количество жизней, множество врагов и отсутствие сохранений делают прохождение Contra настоящим подвигом. Постоянное напряжение и необходимость идеальных рефлексов проверят любого игрока на прочность, подтверждая статус игры как одной из самых сложных в истории.

Напомним, что ранее УНИАН писал про топ-100 лучших игр всех времён и народов по версии издания PC Gamer. В тройку лидеров также вошла и Elden Ring, которая попала и в список самых сложных игр.

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