Антирейтинг возглавил проект от известных разработчиков в любимой многими вселенной.

На агрегаторе рецензий Metacritic появился антитоп игр уходящего года. Сервис не учитывал игры, у которых было менее семи рецензий. Напомним, в 2022 году худшей игрой признали POSTAL 4: No Regerts.

Антирейтинг возглавила The Lord of the Rings: Gollum. Приключение про Голлума в любимой многими вселенной получилось настолько плохим, что вызвало исключительно отрицательные эмоции. Рейтинг игры составляет всего 34 из 100 баллов на основе рецензий журналистов. Оценка пользователей – 1,2 балла.

Примечательно, что за разработку игры отвечала студия Daedalic Entertainment, которая до этого выпустила маленькие, но достойные игры. Она создала много квестов, в том числе серию Deponia, и отвечала за продвижение великолепной Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Следом за ней идет экшен Flashback 2 с 35 из 100 баллами, а замыкает тройку "лидеров" хоррор Greyhill Incident с 38 баллами. Обе игры называют скучными, безыдейными и забаговынными.

А вот так выглядит топ-10 худших игр в 2023 году:

The Lord of the Rings: Gollum — 34 балла;

Flashback 2 — 35 баллов;

Greyhill Incident — 38 баллов;

Quantum Error — 40 баллов;

Testament: The Order of High-Human — 41 балл;

Crime Boss: Rockay City — 43 балла;

Hellboy: Web of Wyrd — 47 баллов;

Gangs of Sherwood — 48 баллов;

Loop8: Summer of Gods — 49 баллов;

Gargoyles Remastered — 49 баллов.

Если не брать в расчет ограничение на минимальные семь рецензий, то The Lord of the Rings: Gollum окажется далеко не худшей игрой, вышедшей в 2023 году. У того же Skull Island: Rise of Kong рейтинг 23 балла, а у The Walking Dead: Destinies – 29 баллов.

Несмотря на антитоп, 2023 год стал лучшим в истории игр за последние 20 лет – высокие оценки в прессе и отзывы игроков подтверждают это. Но и грядущий 2024 год тоже обещает быть богатым игровые релизы, хоть переплюнуть 2023 вряд ли удастся. УНИАН собрал топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года.

А в Steam недавно изменился лидер среди самых ожидаемых игр – теперь это Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра "рогалик". Игра также получит официальную украинскую локализацию.

