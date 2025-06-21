Никаких ремастеров, ни даже некстген патча игроки не дождались.

Фанаты Red Dead Redemption всю прошлую неделю были на взводе, актёр Роб Уитхофф, голос Джона Марстона, пообещал "захватывающие новости". Многим показалось, что это может быть ремастер первой или второй части, апдейт Red Dead Online или порт RDR2 на Switch 2.

Однако новостью оказался анонс встречи с актёрами на National Gaming Expo, который пройдёт с 8 по 10 августа во Флориде. На Reddit выложили постер с составом участников и с горьким комментарием: "Это и было то самое большое объявление?".

В списке не только Уитхофф, но и Роджер Кларк, который сыграл Артура Моргана, и вообще все главные актёры Red Dead Redemption 2.

Видео дня

Правда, сам Уитхофф позже признал, что мог немного ввести всех в заблуждение. Он извинился и подчеркнул: "Я не делаю анонсы от лица Rockstar Games".

На встрече, конечно, будет весело: можно пообщаться с актёрами самых культовых персонажей обеих частей, взять автографы, услышать истории со съёмок.

Ранее мы рассказывали, что актёр, сыгравший Джона Марстона в RDR, впервые поиграл в игру и поделился, как проходили съёмки. Также Роб Витхофф объяснил, почему Джон кричит на людей.

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