Недавно игра продалась тиражом в 3 миллиона копий.

После выхода DLC Lies of P: Overture продажи игры перевалили за 3 миллиона копий. Для студии Round8 и издателя Neowiz это важная веха, и по этому случаю команда получила приятные подардки.

Как сообщает корейское издание The Elec, все сотрудники получат премию в 10 миллионов вон (около 7 тысяч долларов), и в придачу дадут две недели дополнительного отпуска, помимо обязательных по закону 15 дней. И это ещё не всё: каждому разработчику команды Round8 подарят Nintendo Switch 2.

Интересно, что в прошлом году сообщалось о 7 миллионах игроков в Lies of P, но значительную часть этой аудитории составили пользователи Xbox Game Pass, где игра была доступна с первого дня.

Видео дня

DLC Lies of P: Overture вышло в ходе презентации Summer Game Fest 2025. Игроки встретили дополнение тепло, сейчас у него в Steam 82% положительных отзывов.

Сейчас в разработке уже находится продолжение, а Overture задумывалась как пауза между двумя актами.

Ранее мы рассказывали, что все разработчики Stellar Blade получили по PS5 Pro и 3 тысячи долларов в качестве подарка на корпоративе. Компания Shift Up решила сделать отблагодарить работников за успешный проект.

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