Маринованные кабачки на зиму - настоящая находка для хозяйки. В сезон эти овощи стоят дешево, их можно закрыть и всю зиму наслаждаться разными салатами.
Маринованные кабачки на зиму без стерилизации
Если не хочется стерилизовать, то прекрасно подойдет этот рецепт. Для приготовления берем:
- полтора-два килограмма кабачков;
- 30 граммов укропа;
- 30 граммов петрушки;
- две-три гвоздики;
- два-три зубчика чеснока;
- пять-шесть душистых перцев;
- литр воды;
- столовую ложку соли;
- две столовые ложки сахара;
- чайную ложку уксуса.
Кабачки режем на небольшие кольца по 2 сантиметра, а зубчики чеснока - пополам. В стерилизованные банки укладываем чеснок, зелень, кабачки и делим между ними гвоздику и перец.
Воду доводим до кипения и заливаем. Накрываем крышками и оставляем минут на 10.
Теперь готовим рассол. В кастрюлю наливаем указанное количество воды, всыпаем соль, сахар и перемешиваем. Доводим до кипения. С кабачков сливаем первую воду (она больше не нужна) и заливаем их рассолом.
Чтоб приготовить кабачки на зиму без стерилизации на 1 литровую банку берем одну чайную ложку уксусной эссенции. Закатываем, переворачиваем и пару раз взбалтываем. Это нужно, чтоб укус не осел, а смешался с содержимым.
Кабачки на зиму как грибы
Это вкусный и простой рецепт кабачков. Они прекрасно стоят всю зиму и отлично подойдут к любому гарниру. Для них берем:
- два килограмма кабачков;
- головку чеснока;
- 50 граммов соли;
- 125 граммов сахара;
- 125 миллилитров уксуса (9%);
- столовую ложку черного молотого перца;
- пучок петрушки;
- пучок укропа.
Кабачки режем на дольки и складываем в миску. Туда всыпаем соль, перец, сахар, уксус и выдавленный чеснок. Тщательно перемешиваем. Зелень мелко нарезаем и всыпаем к кабачкам, снова перемешиваем. Оставляем на час, чтоб кабачки выпустили жидкость, и каждые 15 минут перемешиваем.
Банки и крышки стерилизуем. Наполняем их кабачками, плотно утрамбовывая. Кладем их в кастрюлю с водой по плечики. Ждем появления пузырьков в банках и после этого засекаем 15 минут.
Аккуратно вытаскиваем и закручиваем. Маринованные кабачки на зиму - готовы.
Кабачки на зиму по-корейски
Это необычный рецепт консервации, который стоит попробовать. Для приготовления этого салата берем:
- полтора килограмма молодых кабачков;
- три моркови;
- два болгарских перца;
- одну головку чеснока;
- столовую ложку приправы для моркови по-корейски;
- столовую ложку соли;
- 60-100 граммов сахара;
- 100 миллилитров растительного масла;
- 100 миллилитров уксуса (9%).
Натираем морковь и кабачки на насадку для корейской моркови, а перец нарезаем соломкой. Перемешиваем.
Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем со специями, уксусом и маслом. Добавляем к овощам, перемешиваем и оставляем на три часа при комнатной температуре.
Раскладываем его по чистым пол литровым банкам, почти доверху доливаем соком, который стечет с овощей. Берем большую кастрюлю и застилаем ее дно полотенцем. Выкладываем туда банки, прикрываем крышками. Наливаем воду так, чтоб она дошла до плечиков банок.
Доводим до кипения и стерилизуем так 20 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем. Кабачки по корейски на зиму - готовы.