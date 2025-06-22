Кабачки на зиму - рецепты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, lifehacker

Маринованные кабачки на зиму - настоящая находка для хозяйки. В сезон эти овощи стоят дешево, их можно закрыть и всю зиму наслаждаться разными салатами.

Маринованные кабачки на зиму без стерилизации

Если не хочется стерилизовать, то прекрасно подойдет этот рецепт. Для приготовления берем:

  • полтора-два килограмма кабачков;
  • 30 граммов укропа;
  • 30 граммов петрушки;
  • две-три гвоздики;
  • два-три зубчика чеснока;
  • пять-шесть душистых перцев;
  • литр воды;
  • столовую ложку соли;
  • две столовые ложки сахара;
  • чайную ложку уксуса.

Кабачки режем на небольшие кольца по 2 сантиметра, а зубчики чеснока - пополам. В стерилизованные банки укладываем чеснок, зелень, кабачки и делим между ними гвоздику и перец.

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Воду доводим до кипения и заливаем. Накрываем крышками и оставляем минут на 10.

Теперь готовим рассол. В кастрюлю наливаем указанное количество воды, всыпаем соль, сахар и перемешиваем. Доводим до кипения. С кабачков сливаем первую воду (она больше не нужна) и заливаем их рассолом.

Чтоб приготовить кабачки на зиму без стерилизации на 1 литровую банку берем одну чайную ложку уксусной эссенции. Закатываем, переворачиваем и пару раз взбалтываем. Это нужно, чтоб укус не осел, а смешался с содержимым.

Кабачки на зиму как грибы

Это вкусный и простой рецепт кабачков. Они прекрасно стоят всю зиму и отлично подойдут к любому гарниру. Для них берем:

  • два килограмма кабачков;
  • головку чеснока;
  • 50 граммов соли;
  • 125 граммов сахара; 
  • 125 миллилитров уксуса (9%);
  • столовую ложку черного молотого перца;
  • пучок петрушки;
  • пучок укропа.

Кабачки режем на дольки и складываем в миску. Туда всыпаем соль, перец, сахар, уксус и выдавленный чеснок. Тщательно перемешиваем. Зелень мелко нарезаем и всыпаем к кабачкам, снова перемешиваем. Оставляем на час, чтоб кабачки выпустили жидкость, и каждые 15 минут перемешиваем.

Банки и крышки стерилизуем. Наполняем их кабачками, плотно утрамбовывая. Кладем их в кастрюлю с водой по плечики. Ждем появления пузырьков в банках и после этого засекаем 15 минут.

Аккуратно вытаскиваем и закручиваем. Маринованные кабачки на зиму - готовы.

Кабачки на зиму по-корейски

Это необычный рецепт консервации, который стоит попробовать. Для приготовления этого салата берем:

  • полтора килограмма молодых кабачков;
  • три моркови;
  • два болгарских перца;
  • одну головку чеснока;
  • столовую ложку приправы для моркови по-корейски;
  • столовую ложку соли;
  • 60-100 граммов сахара;
  • 100 миллилитров растительного масла;
  • 100 миллилитров уксуса (9%).

Натираем морковь и кабачки на насадку для корейской моркови, а перец нарезаем соломкой. Перемешиваем.

Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем со специями, уксусом и маслом. Добавляем к овощам, перемешиваем и оставляем на три часа при комнатной температуре.

Раскладываем его по чистым пол литровым банкам, почти доверху доливаем соком, который стечет с овощей. Берем большую кастрюлю и застилаем ее дно полотенцем. Выкладываем туда банки, прикрываем крышками. Наливаем воду так, чтоб она дошла до плечиков банок.

Доводим до кипения и стерилизуем так 20 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем. Кабачки по корейски на зиму - готовы.

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