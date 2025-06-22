Три рецепта вкусных и необычных кабачков на зиму, которые легко повторить у себя дома.

Маринованные кабачки на зиму - настоящая находка для хозяйки. В сезон эти овощи стоят дешево, их можно закрыть и всю зиму наслаждаться разными салатами.

Маринованные кабачки на зиму без стерилизации

Если не хочется стерилизовать, то прекрасно подойдет этот рецепт. Для приготовления берем:

полтора-два килограмма кабачков;

30 граммов укропа;

30 граммов петрушки;

две-три гвоздики;

два-три зубчика чеснока;

пять-шесть душистых перцев;

литр воды;

столовую ложку соли;

две столовые ложки сахара;

чайную ложку уксуса.

Кабачки режем на небольшие кольца по 2 сантиметра, а зубчики чеснока - пополам. В стерилизованные банки укладываем чеснок, зелень, кабачки и делим между ними гвоздику и перец.

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Воду доводим до кипения и заливаем. Накрываем крышками и оставляем минут на 10.

Теперь готовим рассол. В кастрюлю наливаем указанное количество воды, всыпаем соль, сахар и перемешиваем. Доводим до кипения. С кабачков сливаем первую воду (она больше не нужна) и заливаем их рассолом.

Чтоб приготовить кабачки на зиму без стерилизации на 1 литровую банку берем одну чайную ложку уксусной эссенции. Закатываем, переворачиваем и пару раз взбалтываем. Это нужно, чтоб укус не осел, а смешался с содержимым.

Кабачки на зиму как грибы

Это вкусный и простой рецепт кабачков. Они прекрасно стоят всю зиму и отлично подойдут к любому гарниру. Для них берем:

два килограмма кабачков;

головку чеснока;

50 граммов соли;

125 граммов сахара;

125 миллилитров уксуса (9%);

столовую ложку черного молотого перца;

пучок петрушки;

пучок укропа.

Кабачки режем на дольки и складываем в миску. Туда всыпаем соль, перец, сахар, уксус и выдавленный чеснок. Тщательно перемешиваем. Зелень мелко нарезаем и всыпаем к кабачкам, снова перемешиваем. Оставляем на час, чтоб кабачки выпустили жидкость, и каждые 15 минут перемешиваем.

Банки и крышки стерилизуем. Наполняем их кабачками, плотно утрамбовывая. Кладем их в кастрюлю с водой по плечики. Ждем появления пузырьков в банках и после этого засекаем 15 минут.

Аккуратно вытаскиваем и закручиваем. Маринованные кабачки на зиму - готовы.

Кабачки на зиму по-корейски

Это необычный рецепт консервации, который стоит попробовать. Для приготовления этого салата берем:

полтора килограмма молодых кабачков;

три моркови;

два болгарских перца;

одну головку чеснока;

столовую ложку приправы для моркови по-корейски;

столовую ложку соли;

60-100 граммов сахара;

100 миллилитров растительного масла;

100 миллилитров уксуса (9%).

Натираем морковь и кабачки на насадку для корейской моркови, а перец нарезаем соломкой. Перемешиваем.

Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем со специями, уксусом и маслом. Добавляем к овощам, перемешиваем и оставляем на три часа при комнатной температуре.

Раскладываем его по чистым пол литровым банкам, почти доверху доливаем соком, который стечет с овощей. Берем большую кастрюлю и застилаем ее дно полотенцем. Выкладываем туда банки, прикрываем крышками. Наливаем воду так, чтоб она дошла до плечиков банок.

Доводим до кипения и стерилизуем так 20 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем. Кабачки по корейски на зиму - готовы.

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