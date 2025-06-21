Рассказываем, сколько раз поливать огурцы в жару и в какое время, чтобы они не сбрасывали завязи и не горчили.

В жару важно организовать правильный полив овощей, в особенности огурцов. Как известно, огурцы - "водохлебы", поэтому без влаги они расти не будут или же вырастут мелкими, деформированными и горькими. В то же время переизбыток воды может спровоцировать развитие болезней. Давайте разберемся, как правильно поливать огурцы в жару - какая норма воды им нужна и какой воды, а также в какое время суток "поить" овощи.

Как часто поливать огурцы в жару в открытом грунте и теплице

Как спасти огурцы в жару? Любой опытный огородник ответит - поливать. Но полив нужно проводить с умом:

до появления завязей огурцы поливают 2 раза в неделю - выливают около 5 л воды на квадратный метр;

в жару частоту поливов увеличивают - поливают 3 раза в неделю, объем воды остается таким же;

когда же огурцы начинают плодоносить, то полив проводят через день - при этом уже выливают по 8 л воды на квадратный метр;

в особенно жаркие дни огурцы советуют поливать ежедневно, а если жара аномальная, то и 2 раза в день, в этом случае удобнее организовать капельный полив.

Из-за недостатка влаги огурцы начнут горчить – в них накапливается вещество кукурбитацин, а также овощи будут мельчать и расти деформированными.

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Важный момент: не следует поливать огурцы, если вы видите, что почва под ними еще влажная - ей нужно дать подсохнуть. "Болото" разводить нельзя, так как при чрезмерной влажности корни огурцов начнут загнивать, и вы тоже потеряете часть урожая.

Поливать нужно под корень - избегая попадания воды на листья, чтобы не вызвать ожоги.

Когда лучше поливать огурцы в жару - самое оптимальное время

Полив проводить лучше с утра, в 6-7 часов, или вечером - за 2-3 часа до захода солнца. Большинство дачников склоняется к тому, что лучшее время для полива – это все-таки вечер.

Можно ли поливать огурцы днем в жару? Можно, но смысла в таком поливе нет, так как вода испаряется из почвы, не успев дойти до корневой системы. Если же вдруг влага попадет на листья, то, как уже говорили, под действием солнца на них появятся ожоги.

Как насчет теплицы - можно ли поливать огурцы в теплице в жару? Здесь работает то же правило, что и для открытого грунта - влага в теплице посреди жаркого дня будет испаряться точно также, как и на огороде. Полив в теплице лучше всего проводить с утра - тогда на стенках не будет скапливаться конденсат - он тоже попадает на листья и приводит к ожогам.

Чем полить огурцы в жару - какую воду использовать

Огурцы, как и томаты, нужно поливать исключительно теплой водой - то есть, набрать из водопровода и оставить ее отстояться и нагреться, в течение дня, например. Если есть дождевая и родниковая вода - отлично, она более мягкая и ее не нужно отстаивать.

Полив холодной водой может повредить растения и негативно сказаться на урожае.

Также урожай огурцов зависит от того, как вы собираете плоды: это нужно делать не реже, чем раз в два дня. Если этого не делать, то переросшие плоды замедляют развитие растения и снижают общий урожай.

Напомним, ранее мы рассказывали, как часто поливать помидоры в жару на огороде и в теплице.

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