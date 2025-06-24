Рассказываем, чем опрыскивать помидоры, когда начинают цвести, а также, чем их полить, чтобы увеличить плодоношение.

Каждый огородник хочет получить урожай томатов побогаче. Но, чтобы томаты активно плодоносили, важно не просто выбрать правильный сорт, обеспечить хорошие условия и полив, но и вовремя вносить подкормки - особенно, когда появляются цветочки. Рассказываем, чем лучше подкормить помидоры во время цветения, чтобы они давали больше завязей и плодов.

Чем опрыскать цветущие томаты для завязи

В момент формирования первых бутонов дачники используют несколько вариантов внекорневой подкормки - то есть, опрыскиваний.

Борная кислота

1 г порошка борной кислоты (это примерно на кончике ножа) растворяют в 1 стакане горячей воды, доводят объем до 10 л и опрыскивают утром цветочные кисти.

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Что дает бор? Он предотвращает осыпание цветочков и увеличивает их количество.

Борная кислота с золой

1 л золы разводят в ведре воды (10 л) и добавляют туда же 2 г борной кислоты, растворив ее предварительно в небольшом количестве теплой воды.

Такая подкормка улучшает цветение и завязывание плодов, а также их вкус.

Можно ли опрыскивать помидоры медным купоросом во время цветения? Обычно это делают, если растениям не хватает меди - ее дефицит приводит к заболеваниям. Если вы заметили, что листики томатов начали скручиваться, тогда их нужно опрыскать медным купоросом. Раствор делают так: 1-2 г вещества разводят в 1 л воды.

Чем подкормить помидоры при цветении и завязи

Кроме опрыскиваний, томатам в это время проводят и корневые подкормки - то есть, поливают.

Раствор йода

3 капли йода разводят в ведре воды (10 л) и поливают помидоры.

Йод увеличивает количество завязей, и, кроме этого, ускоряет созревание плодов, а их вкус делает более сладким.

Настой дрожжей

Его применяют не только во время цветения, но и плодоношения.

100 г прессованных дрожжей разводят в 1 л теплой воды и дают настояться 4-6 часов. Доводят объем до 10 л, хорошо перемешивают.

Поливают помидоры по увлажненному грунту - в период цветения для одного куста достаточно 0,5 л настоя, а во время формирования плодов -1 л.

Подкормки - внекорневые и корневые - смешивать не советуют, между ними должна пройти как минимум неделя.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему трескаются помидоры на грядке и как этого можно избежать.

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