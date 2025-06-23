Впрочем, Ян Херманович уверен, что Цири - идеальный выбор главной героини.

Разработчик "Ведьмак 4" Ян Херманович призвал не спешить с оценками решения CD Projekt RED сделать Цири главной героиней.

В интервью GamesRadar он отметил, что игрокам стоит дождаться релиза, чтобы по-настоящему прочувствовать персонажа:

"Когда игра выйдет, вы сможете сами увидеть, прочувствовать её характер, историю. Вот тогда и придёт время для мнений и выводов".

По его словам, в недавнем технодемo показали лишь два эмоциональных состояния героини, и это лишь малая часть того, что готовят разработчики.

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Херманович также поддержал высказывания Дага Кокла, озвучившего Геральта, который ранее заявил, что нельзя бесконечно использовать одного и того же героя, и напомнил скептикам, что в книгах Сапковского Цири всегда была на первом плане.

По мнению разработчика, в саге Анджея Сапковского очевидно, что история постепенно смещается от Геральта к Цири, зачастую подаётся уже с её перспективы.

Он подтвердил, что решение сделать Цири главной героиней было принято ещё несколько лет назад и пересмотру не подлежит: "Это выбор, который мы сделали давно. Именно так всё и будет. А как - вы увидите в игре".

Ранее мы рассказывали, что сценарист "Ведьмак 4" уверяет, что в игре не будет квестов формата "подай-принеси". Это просто не вписывается в философию разработчиков.

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