В ролике игрок подрывает дамбу в Таджикистане.

В сеть попали фрагменты одиночной сюжетной кампании Battlefield 6. Судя по всему, видео слили после датамайна файлов последнего закрытого теста.

Фрагмент, опубликованный датамайнером Temporyal, показывает финал миссии с подрывом дамбы в Таджикистане. Визуально это всё ещё ранняя сборка: полно незавершённых сцен, отсутствующих анимаций и текстур. Такой ролик явно не предназначался для широкой публики.

По информации Temporyal, одиночная кампания Battlefield 6 будет состоять из пролога и восьми миссий, действие которых развернётся в Египте, Таджикистане, США и на Гибралтаре.

Сам проект находится в закрытом тестировании с марта. Несмотря на договор о неразглашении, утечки уже стали нормой, видео и скриншоты просачиваются регулярно. Это вряд ли удивительно, учитывая интерес к следующей части после фиаско Battlefield 2042.

На игру делают сразу четыре внутренних студии, объединённых под названием Battlefield Studios. DICE отвечает за мультиплеер, Motive помогает с картами и контентом для кампании, Criterion фокусируется на одиночной составляющей, а Ripple Effect делает нечто новое.

Ранее разработчики нового Battlefield рассказали о системе разрушения. Разрушительность станет важным аспектом геймплея.

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