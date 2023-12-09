В магазине игр Steam есть рейтинг самых ожидаемых тайтлов. Он формируется по количеству добавлений той или иной игры в списки желаемого. И в декабре 2023 года в перечне сменился лидера.
На первое место вырвался Hades II, продолжение одного из лучших представителей жанра "рогалик". Игра выйдет во втором квартале 2024 года, где-то между апрелем и июнем, да и то только в раннем доступе, но все помнят, насколько изумительной получилась первая часть, поэтому с нетерпением ждут сиквел.
Дополнительным стимулом для украинских игроков является тот факт, что сразу на релизе Hades II получит официальную украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.
На 2-1 строчке в рейтинге самых ожидаемых игр расположилась средневековая градостроительная стратегия Manor Lords, у которой есть дата релиза – 26 апреля 2024 года. Третью позицию заняла Hollow Knight: Silksong – ее дата выхода, даже предположительная, пока неизвестна.
В топ-10 также попал украинский шутер STALKER 2. Релиз игры, который ждут уже больше десяти лет, состоится в первом квартале следующего года. И судя по всему, переносов больше не планируется.
Hades II — что вам нужно знать
- Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней игры станет Мелиноя, сестра протагониста первой части. Она будет охотиться на титана Кроноса, а в ходе своего путешествия повстречает различных богов, которые будут ей помогать.
- Проект во многом вдохновлен тематикой колдовства, Подземного царства и всего таинственного. Одной из центральных фигур в сиквеле станет Геката, богиня чар и призраков.
- В игре будет большой мир, много умений и экипировки, новые испытания и прочее. По концепции Hades II наследует оригинал.
- Сначала релиз игры состоится на ПК. Потом ее портируют на консоли.