"Я пропотел насквозь за 8 часов", - Нед Люк.

Пока фанаты продолжают ждать GTA 6, релиз, которой запланирован на весну 2026 года, игроки всё чаще вспоминают любимые, и не очень, моменты из прошлых частей.

Один из таких моментов - та самая йога-миссия с Майклом в GTA 5, которую многие до сих пор называют худшей в игре.

Один из фанатских аккаунтов по GTA в X ( бывший Twitter) выложил скриншот из миссии, где Майкл вынужден выполнять позы йоги с женой и её подозрительно гибким инструктором: "Это худшая миссия в GTA 5".

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Но в в обсуждение внезапно влез Нед Люк, актёр, сыгравший Майкла. И он полностью согласился:

"Однозначно худшая сцена на съёмках. Я пропотел насквозь за восемь часов".

И всё же, несмотря на страдания, именно из таких сцен и складывается фирменный стиль Rockstar. Абсурд и совершенно неуместные моменты, которые почему-то запоминаются навсегда.

Ранее актёр озвучки Дэнни Дайер, который сыграл Кента Пола в Vice City и San Andreas, рассказал, что не мог пройти миссию со своим персонажем.

Кроме того, недавно актёр Тревора рассказал, что хочет вернуться в GTA 6, чтобы его персонажа убили в самом начале игры. Это было бы своеобразным символом передачи серии новому поколению, считает Стивен Огг.

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