Новая Xbox может выйти быстрее, чем все ожидали, но цена обещает быть высокой.

Накануне Microsoft объявила, что следующее поколение Xbox будет работать на процессорах AMD. Речь идет о стационарных и портативных приставках. Также в компании говорят, что геймеры больше не будут привязаны к одному магазину – они смогут покупать игры где угодно, как на обычном ПК. И такая свобода, похоже, обойдется дорого.

Инсайдер Kepler, хорошо известный в узких кругах, сообщил, что цена консоли Xbox следующего поколения может превысить отметку в 1000 долларов. Это объясняется тем, что Microsoft больше не сможет компенсировать стоимость консоли за счет продаж игр в своем магазине. Компания придется продавать консоль с прибылью с самого старта.

Часть пользователей заявляет о готовности заплатить больше, если консоль сможет заменить полноценный игровой компьютер, тогда как другие надеются, что из-за конкуренции цены все же скорректируются.

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Недавние слухи предполагают, что Microsoft может представить следующую Xbox уже в 2026-м году. Возможно, релиз приурочат к 25-летию первого Xbox. Точная дата, на которую выпадает годовщина – 15 ноября 2026 года.

Напомним, в мае Microsoft повысила цены на все свои консоли, аксессуары и даже игры. Так, все новые фуллпрайс-релизы Xbox теперь будут стоить 80 долларов. А к следующему поколению консолей игры могут подорожать уже до 100 долларов, считают инсайдеры.

Microsoft на фоне слухов о новой портативке PlayStation анонсировала свою первую портативную консоль, созданную совместно с ASUS ROG. Консоль работает на специальной версии Windows с оболочкой от Xbox, а функции Game Pass вшиты из коробки.

Меж тем не исключено, что следующий Xbox может стать последней консолью от Microsoft. Инвестиции компании в консоли больше не оправдывают себя, говорит известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

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