Фильм Return to Silent Hill покажет события второй части игры.

В сети появились кадры фильма Return to the Silent Hill, новой картины по франшизе "Сайлент Хилл". Правда фанаты серии восприняли эту новость не слишком радостно.

Образ Джеймса Сандерленда в целом сочли близким к оригинальной игре, а вот внешний вид Марии оказался, мягко говоря, неудачным. Особенно много критики досталось её парику и одежде, которые в соцсетях сравнили с "порно-пародией" и "любительским фанфиком".

На новых промо-кадрах персонажи стоят друг напротив друга в типичном интерьере для Сайлент Хилла. В комментариях под снимками особенно активны поклонники оригинальной Silent Hill 2, которые разочарованы внешним видом героев.

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К примеру, директор Larian Studios Майкл Доус тоже выразил своё недовольство: "Это что, должно отпугнуть зрителей?".

Кто-то, конечно, заметил параллели с игрой, но в этом случае, это не комплимент: "Мария и в игре выглядела немного вульгарно, но не настолько, будто оделась на свалке".

Фильм Return to Silent Hill выйдет 23 января. В главных ролях - Джереми Ирвайн и Эмили Андерсон. Сюжет экранизирует уже классический сюжет Silent Hill 2: Джеймс приезжает в туманный город после того, как получает письмо от давно умершей жены.

Ранее мы рассказывали, что Bloober Team анонсировала ремейк первого Silent Hill 1999 года. Сроки релиза пока неизвестны.

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