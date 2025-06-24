В сети шутят, что Хидео Кодзима разочарован высокими оценками Death Stranding 2

Ранее геймдизайнер даже переписывал сюжет, потому что тестерам слишком сильно понравилась игра.

Death Stranding 2 стала одной из самых высоко оценённых игр года - у игры 90 баллов на Metacritic. Kojima Productions сделали сильный проект, который полюбился и критикам, и игрокам. Но фанаты шутят, что Хидео Кодзима наверняка в депрессии, потому что всё получилось слишком хорошо.

Ещё до релиза Кодзима рассказывал, что хотел бы получить более противоречивые отзывы. По его словам, когда Death Stranding 2 проходили плейтестеры, почти все говорили, что игра отличная, и это его расстроило. В то же время, первую часть 60% тестеров посчитали ужасной, и вот тогда Кодзима был доволен.

Более того, композитор Woodkid признался, что часть сценария Death Stranding 2 специально переписали, чтобы уменьшить привлекательность игры. Якобы, если всем нравится - значит, это мейнстрим и банальность.

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Теперь, когда у Death Stranding 2 90 баллов, интернет шутит, что Кодзима, наверное, сидит у окна и рыдает. Все старания сделать игру более нишевой провалились - её любят.

Правда, на деле всё не так уж драматично, сам Кодзима активно ретвитит положительные обзоры и хвалит журналистов.

В Death Stranding 2 уже играют владельцы расширенного издания, для всех остальных игра выйдет 26 июня. Проект стал эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы расказывали, что стал известен режиссёр аниме по Death Stranding. Шоураннер "Воспитанных волками" Аарон Гузиковский работает над неким анимационным фильмом по Death Stranding.

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