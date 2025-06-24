Пока что функция доступна только участникам программы Xbox Insider.

Microsoft начала тестировать в приложении Xbox для Windows обновлённую библиотеку игр, которая теперь автоматически подхватывает установленные проекты из Steam и Battle.net. Функция пока доступна только участникам программы Xbox Insider, но позже в этом году её откроют для всех.

Как написано в блоге Xbox, теперь после установки игры из поддерживаемого магазина она появляется в разделе "Моя библиотека" и среди последних запусков на боковой панели. При этом запуск осуществляется всё так же через родной клиент, но вся навигация - через Xbox.

Microsoft подчёркивает, что цель - собрать все установленные игры в одном окне, чтобы упростить доступ и избавить пользователей от постоянного переключения между лаунчерами. В настройках можно будет отключить отображение конкретных платформ.

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Позже в Xbox для Windows добавят поддержку и других магазинов, включая GOG и Epic Games Store.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft и AMD заключили партнёрство для создания новых консолей Xbox. Президент Xbox Сара Бонд объявила, что Microsoft работает над тем, чтобы Windows стала главной игровой платформой.

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