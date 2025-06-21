Геймдизайнер планирует полететь на МКС и пробыть там несколько месяцев.

Death Stranding 2 релизится уже через несколько дней, а Хидео Кодзима уже смотрит дальше, теперь в небо.

В интервью The Guardian геймдизайнер рассказал, что он хочет стать первым разработчиком, кто сделает игру в космосе. Вдохновившись стремлением Тома Круза снять фильм на МКС, он тоже хочет отправиться на орбиту, чтобы создать игру в условиях невесомости:

"Я хочу пройти подготовку, научиться стыковке, пожить на Международной космической станции несколько месяцев. Я не ученый, но, думаю, смогу делать игры в космосе. Я хочу быть первым. Многие астронавты старше 60, так что, наверное, это возможно".

С юмором он добавляет, что отсутствие гравитации хотя бы не будет раздражать его больную спину, а сам он чувствует, будто заразился болезнью Тома Круза, мол, тянет на риск, чтобы доказать себе свою ценность.

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В последнее время Кодзима часто говорит о будущем и о том, что игры требуют все больше времени на разработку, а жизнь - не бесконечна. Он хочет успеть реализовать как можно больше идей за оставшиеся десятилетия. Например, Death Stranding 3, если и появится, уже будет создаваться без него.

Сразу после завершения работы над Death Stranding 2 команда уйдет на небольшой перерыв, но сам Кодзима сразу возьмется за новый проект. Это будет одна из его уже анонсированных игр: OD и Physint.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что не собирается назначать наследника своих игр после своей смерти. В последнее время Кодзима часто задумывается о смерти и о своем наследстве.

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