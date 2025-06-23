Рассказываем, что можно приготовить на завтрак, а что - хорошо подойдет для просмотра фильма.

Вероятно, у каждого хотя бы раз подсыхал лаваш. После этого лист уже не получится нормально скрутить в рулет, однако не стоит его выкидывать.

Сегодня рассмотрим, разные закуски из лаваша.

Как приготовить лаваш жареный в кляре

Жареный лаваш без начинки - это очень вкусная хрустящая закуска, которой можно похрустеть во время фильма или подавать к разным блюдам. Чтоб приготовить ее, берем:

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лист тонкого лаваша;

одно яйцо;

одну-две ложки молока;

соль;

перец;

масло (растительное).

Лаваш режем или ломаем на кусочки. Они не должны быть слишком мелкими - их будем поштучно обжаривать.

Для кляра взбиваем яйцо с молоком и специями. Кусочки лаваша обмакиваем в кляре и обжариваем по несколько минут с каждой стороны. Достаем их на тарелку с бумажным полотенцем. Это нужно, чтоб убрать лишнее масло.

Ленивый пирог из лаваша на сковороде

Хорошим вариантом, что приготовить из лаваша, является ленивый пирог. Он может быть сытным завтраком или закуской. Для приготовления берем:

200 граммов лаваша;

130 граммов сметаны или йогурта;

130 граммов ветчины;

130 граммов сыра;

одно яйцо;

немного зеленого лука;

соль.

Лаваш ломаем на небольшие кусочки. Сыр натираем, а ветчину режем на кубики. Смешиваем все ингредиенты вместе. Выкладываем на сковороду и утрамбовываем. Готовим, накрыв крышкой, на медленном огне около 10 минут.

Накрываем тарелкой, переворачиваем и аккуратно возвращаем назад на сковороду, чтоб приготовить другую сторону.

Лаваш жареный на сковороде с яйцами

Это простая и вкусная закуска. Чтоб приготовить лаваш с сыром жареный в яйце, берем:

один лист лаваша;

два-три яйца;

100 граммов чеддера или моцареллы;

масло (сливочное или растительное) для жарки;

соль;

перец;

зелень.

Лаваш ломаем на кусочки. Обжариваем его на сковороде с маслом до золотистости, переворачиваем, а затем сверху разбиваем яйца. Посыпаем натертым сыром, приправляем специями.

Готовим под крышкой на малом огне около пяти минут. Ориентируемся по готовности яиц. Перекладываем на тарелку и украшаем свежей зеленью.

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