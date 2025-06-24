Это уже четвёртая волна сокращений в компании за последние полтора года.

На следующей неделе Xbox проведёт масштабные увольнения среди разработчиков. Это уже четвёртая волна сокращений в игровом подразделении Microsoft за последние полтора года.

Об этом сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, сокращения связаны с планами по общей реорганизации компании. Ранее издание уже писало, что Microsoft намерена уволить несколько тысяч человек, в первую очередь в отделах продаж, но теперь стало известно, что под эту волну попадёт и игровое подразделение.

Первая крупная волна пришлась на январь 2023 года, тогда компания сократила 10 тысяч сотрудников, включая разработчиков из 343 Industries и Bethesda Game Studios.

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В январе 2024-го последовали новые увольнения: работу потеряли 1900 человек из Activision Blizzard, Xbox и Bethesda. Ещё 650 сотрудников были уволены в сентябре 2024-го, а в январе 2025-го Microsoft провела очередную реструктуризацию, в рамках которой были затронуты игровые направления.

Тогда глава Microsoft Gaming Фил Спенсер объяснил эти решения желанием привести структуру в соответствие с постпоглощённым статусом и обеспечить устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.

Ранее мы рассказывали, что Федеральная торговая комиссия США отказалась от претензий к Microsoft за покупку Activision. Теперь самая дорогая сделка в игровой индустрии официально легальна.

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