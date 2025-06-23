Контроллер даже можно разделить, как Joy-Cons у Nintendo Switch.

Блогер TommyB собрал собственный Steam Controller 2 проект, вдохновлённый Steam Deck и ностальгией по оригинальному геймпаду от Valve.

Вместо экрана Steam Deck у него 3D-печатные детали, с помощью которых можно разделить контроллер на две половины, как у Nintendo Switch. При этом всё управление, включая трекпады и аналоговые стики, сохранено и адаптировано под новую форму.

Самую большую сложность вызвало создание трекпада. Поскольку доступ к оригинальным сенсорам от Steam Deck закрыт, автор встроил в самодельную плату прототипный емкостной чип, подходящий по характеристикам.

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TommyB использовал доступные компоненты и напечатал корпус на 3D-принтере, адаптируя под свой проект оболочку от Steam Deck OLED. Отдельно он переписал прошивку под своё устройство и выложил её на GitHub, чтобы все желающие могли повторить сборку.

Проект всё ещё дорабатывается, например, автор уже задумывается о замене девборда на более дешёвый.

Несмотря на нестандартный внешний вид, контроллер полностью рабочий и, как и оригинал, получился немного странным, но очень любопытным.

Ранее мы рассказывали, что прототип Steam Deck купили за 3000 долларов и передали блогеру, чтобы тот разобрал его. Оказалось, что внутреннее строение портативки почти не изменилось, а вот производительность прототипа сильно хромает.

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