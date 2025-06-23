С этим модом за главной героиней бегает персонаж из другой игры студии Shift Up.

Генеральный директор Shift Up и геймдиректор Stellar Blade Хён Тхе Ким рассказал, какой мод ему больше всего нравится, и это вовсе не один из многочисленных "взрослых" модификаций, которые стремительно захватили NexusMods после релиза игры.

В интервью Game Spark он признался, что его фаворит - мод с милым персонажем по имени Доро из мобильной игры Goddess of Victory: Nikke от той же Shift Up.

Доро - это мемный, мультяшный вариант героини по имени Дороти, придуманный фанатами на форуме Nikke. Этот образ стал настолько популярным, что разработчики добавили его в саму Stellar Blade в рамках коллаборации, где Доро появлялся в центральном хабе как NPC. Но затем моддер под ником xjdyz превратил его в полноценного спутника, теперь благодаря моду Доро следует за Ив почти повсюду, как пушистый талисман.

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Ким отметил, что с интересом следит за развитием мод-сцены и особенно рад, когда появляются модификации, которые действительно добавляют в игру что-то новое и доброе.

Он также подчеркивал, что надеется увидеть больше именно содержательных модов, не только тех, которые сосредоточены на внешности героев.

Ранее мы рассказывали, что создатель крупнейшего сайта с модами Nexus Mods ушёл в отставку и назначил преемников. Робин Скотт основал сайт 24 года назад.

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