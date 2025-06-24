Каллина Лян известна по сериалу "Основание" от Apple.

Каллина Лян исполнит роль Чунь Ли в полнометражной экранизации легендарного файтинга Capcom Street Fighter от студии Legendary. Об этом сообщает издание Deadline.

Актриса уже успела засветиться в сериале "Основание" от Apple TV+ и драме "Присутствие", снятой Стивеном Содербергом. Также она сыграла главную роль в азиатской школьной драме "Как взломать экзамен".

Образ Чунь Ли - один из самых узнаваемых в истории файтингов. Лян предстоит сыграть и мастера боевых искусств, и харизматичную героиню с личной историей мести.

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Ранее к актёрскому составу присоединились, Эндрю Кодзи, Ной Сентинео, рестлер Роман Рейнс и кантри-певец Орвилл Пек. Режиссёром проекта выступает Китао Сакурай, он известен по сюрреалистическому "Шоу Эрика Андре" и абсурдной комедии "Скрежет металла".

Ранее мы рассказывали, что после успеха Minecraft Джейсон Момоа собирается сняться ещё в одном фильме по известной игре - экранизации Street Fighter.

Кроме того, недавно стало известно, что Сидни Суини сыграет в экранизации Split Fiction, а сценарий напишет автор "Дэдпул и Росомаха". Режиссёром выступит Джон Чу, известный по "Иллюзия обмана 2".

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