В Украине уже вовсю идет сезон кабачков. Их жарят, консервируют и запекают.
Сегодня рассмотрим, как приготовить фаршированные кабачки на сковороде, в мультиварке и духовке.
- Кабачки фаршированные фаршем на сковороде
- Фаршированные кабачки в мультиварке
- Фаршированные кабачки в духовке кольцами
Кабачки фаршированные фаршем на сковороде
Кабачки фаршированные фаршем можно считать полноценным обедом или ужином для всей семьи. Это сытное, но в то же время легкое для желудка блюдо. Для его приготовления берем:
- один кабачок;
- 150 граммов фарша;
- столовую ложку сырого риса;
- один помидор;
- одну морковь;
- одну луковицу;
- зелень;
- соль и перец;
- растительное масло.
Рис отвариваем и оставляем остывать. Луковицу нужно мелко нарезать, а морковку - натереть. Обжариваем их на сковороде, приправляем специями и добавляем туда кусочки помидора и рубленую зелень. Тушим около трех минут.
Фарш смешиваем с рисом, приправляем. С кабачка счищаем кожуру и ложкой аккуратно убираем мякоть. Заполняем его фаршем.
Обжариваем кабачок в сотейнике, добавляем туда морковно-луковую зажарку, вливаем воду, накрываем крышкой и готовим на медленном огне до мягкости. Время от времени его нужно переворачивать, чтоб он приготовился со всех сторон.
Фаршированные кабачки в мультиварке
Также стоит приготовить кабачки, фаршированные мясом и рисом, в мультиварке, если она у вас есть. Для сытного обеда на всю семью берем:
- четыре молодых кабачка;
- одну луковицу;
- две моркови;
- 15 граммов сливочного масла;
- укроп;
- полстакана отварного риса;
- 100 граммов сыра;
- соль, перец;
- лавровый лист;
- 50 миллилитров воды.
Луковицу режем кубиком, а морковь - натираем. Вливаем в чашу мультиварки масло и готовим их 10 минут на режиме "Жарка".
В это время мелким кубиком режем сыр и добавляем к овощам. Туда же добавляем сливочное масло, рис, рубленую зелень, острый перец и приправляем. Перекладываем начинку в миску, а чашу протираем салфетками.
Кабачки режем на три части. Из них можно сформировать лодочки или же убрать мякоть, чтоб получились бочоночки с дном. Фаршируем их начинкой и выкладываем в мультиварку. Наливаем воду, включаем режим "Запекание" и готовим 25 минут с закрытой крышкой.
Фаршированные кабачки в духовке кольцами
В духовке кабачки фаршированные готовить проще всего. К тому же это самый диетический вариант. Для приготовления берем:
- один-два кабачка;
- 300 граммов фарша;
- одну луковицу;
- зубчик чеснока;
- соль и перец;
- одну-две столовые ложки растительного масла;
- 100 граммов твердого сыра.
Кабачки нарезаем на кружочки и ложкой убираем из них мякоть. Фарш смешиваем с луком, чесноком и специями.
Противень выстилаем пергаментом и смазываем маслом. Кладем туда кабачки и фаршируем их, сверху посыпаем сыром. Запекаем около 40 минут при 180 градусах.