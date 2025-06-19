Фаршированные кабачки прекрасно подойдут на обед и ужин.

В Украине уже вовсю идет сезон кабачков. Их жарят, консервируют и запекают.

Сегодня рассмотрим, как приготовить фаршированные кабачки на сковороде, в мультиварке и духовке.

Кабачки фаршированные фаршем на сковороде

Кабачки фаршированные фаршем можно считать полноценным обедом или ужином для всей семьи. Это сытное, но в то же время легкое для желудка блюдо. Для его приготовления берем:

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один кабачок;

150 граммов фарша;

столовую ложку сырого риса;

один помидор;

одну морковь;

одну луковицу;

зелень;

соль и перец;

растительное масло.

Рис отвариваем и оставляем остывать. Луковицу нужно мелко нарезать, а морковку - натереть. Обжариваем их на сковороде, приправляем специями и добавляем туда кусочки помидора и рубленую зелень. Тушим около трех минут.

Фарш смешиваем с рисом, приправляем. С кабачка счищаем кожуру и ложкой аккуратно убираем мякоть. Заполняем его фаршем.

Обжариваем кабачок в сотейнике, добавляем туда морковно-луковую зажарку, вливаем воду, накрываем крышкой и готовим на медленном огне до мягкости. Время от времени его нужно переворачивать, чтоб он приготовился со всех сторон.

Фаршированные кабачки в мультиварке

Также стоит приготовить кабачки, фаршированные мясом и рисом, в мультиварке, если она у вас есть. Для сытного обеда на всю семью берем:

четыре молодых кабачка;

одну луковицу;

две моркови;

15 граммов сливочного масла;

укроп;

полстакана отварного риса;

100 граммов сыра;

соль, перец;

лавровый лист;

50 миллилитров воды.

Луковицу режем кубиком, а морковь - натираем. Вливаем в чашу мультиварки масло и готовим их 10 минут на режиме "Жарка".

В это время мелким кубиком режем сыр и добавляем к овощам. Туда же добавляем сливочное масло, рис, рубленую зелень, острый перец и приправляем. Перекладываем начинку в миску, а чашу протираем салфетками.

Кабачки режем на три части. Из них можно сформировать лодочки или же убрать мякоть, чтоб получились бочоночки с дном. Фаршируем их начинкой и выкладываем в мультиварку. Наливаем воду, включаем режим "Запекание" и готовим 25 минут с закрытой крышкой.

Фаршированные кабачки в духовке кольцами

В духовке кабачки фаршированные готовить проще всего. К тому же это самый диетический вариант. Для приготовления берем:

один-два кабачка;

300 граммов фарша;

одну луковицу;

зубчик чеснока;

соль и перец;

одну-две столовые ложки растительного масла;

100 граммов твердого сыра.

Кабачки нарезаем на кружочки и ложкой убираем из них мякоть. Фарш смешиваем с луком, чесноком и специями.

Противень выстилаем пергаментом и смазываем маслом. Кладем туда кабачки и фаршируем их, сверху посыпаем сыром. Запекаем около 40 минут при 180 градусах.

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