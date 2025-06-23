Многие огородники знакомы с крестоцветными блошками. Они активизируются, когда на улице становится теплее, и поедают листья салата, редиса, капусты и редьки. После этих насекомых они выглядят, как решето, и начинают высыхать. Особая опасность в том, что блошки очень быстро размножаются.
Сами насекомые совсем крохотные - их размер всего два-три миллиметра. Они черные и блестящие, а также высоко прыгают.
Сегодня рассмотрим, как избавиться от крестоцветной блошки.
Чем обработать от крестоцветной блошки
Лучше всего использовать народные средства, которые более экологичные, что очень важно, когда речь идет о продуктах питания.
Есть много вариантов, чем обработать редиску от блошки. Например, можно посыпать нафталином, золой, гашеной известью, черным перцем или табачной пылью. Для этого предварительно опрыскиваем растения пульверизатором, а затем посыпаем - так средство прилипнет к листве. Повторяем минимум пять раз, делая перерыв в три-четыре дня.
Для опрыскивания стоит сделать настой из одуванчика. Для него берем:
- ведро воды;
- 500 граммов корешков и листьев одуванчика.
Настаиваем сутки, а затем можно использовать для опрыскивания с такой же периодичностью, как и посыпку.
На осень можно сделать настой из ботвы, которая останется после помидоров или картошки. Берем три килограмма стеблей, ведро воды и настаиваем четыре часа. Затем кипятим, охлаждаем и процеживаем.
Далее разбавляем водой (1 к 1) и смешиваем с мыльным раствором. Он готовится из половины куска хозяйственного мыла и небольшого количества воды. Это поможет средству лучше прилипать к листьям.
Кому-то могут пригодиться и самодельные ловушки из кусков ткани и отработанного моторного масла. Смачиваем ткань и раскладываем между рядами растений. Насекомые будут собираться на запах масла и прилипать. Когда их будет очень много, можно выкинуть ловушки и поставить новые. Это хороший вариант, если не хотите обрабатывать сами растения.
Напоследок рассмотрим препараты от крестоцветной блошки. Их стоит включить в свой арсенал, как оружие на крайний случай. Чтоб обработать растения от блошки, подойдут любые инсектициды. Например, можно опрыскать их "Актелликом", " Децисом", "Актарой", "Моспиланом".
Однако, прежде чем брызгать редис от блошки, важно помнить, что химию не используют перед сбором урожая. Если говорить о времени и погоде, то подойдет утро или вечер сухого и безветренного дня.