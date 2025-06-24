Следующие дополнения будут больше, чем Brushes with Death.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 поделились планами на платные дополнения, которые будут выходить до конца 2025 года. Первое DLC, Brushes with Death, уже появилось в продаже, а следом за ним выйдут ещё два, и оба обещают быть заметно масштабнее.

В студии Warhorse называют своё расписание довольно хардкорным, ведь разработчики хотят радовать игроков новым крупным контентом каждые три месяца.

В Brushes with Death игрока познакомили с таинственным художником и дали помочь ему закончить его шедевр.

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Второе DLC под названием Legacy of the Forge сосредоточится на строительстве собственной кузницы. Игроки смогут не просто выковать мечи, но и развивать полноценную мастерскую.

А вот третье дополнение, Mysteria Ecclesiae, будет самым масштабным по сюжету. В нём игрокам предстоит исследовать новый монастырь, раскрывать его мрачные тайны и действовать в новой локации, которая расширит карту игры.

Помимо платного контента, команда продолжит выпускать бесплатные обновления. В одном из ближайших патчей, к примеру, серьёзно улучшат фоторежим.

Ранее мы рассказывали, что мэр города Кутна-Гора подарил копию Kingdom Come: Deliverance 2 премьер министру Чехии. Именно Кутна-Гора стала одной из главных локаций в игре.

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