Но анонс может произойти уже в этом году.

Недавно надёжный инсайдер Джефф Грабб рассказал, что Santa Monica Studio работает над новой частью God of War в жанре метроидвания во времена греческой арки.

Многие ожидали, что игру покажут на недавнем State of Play, но этого не случилось. На недавнем стриме Грабб уточнил, что проект был перенесён и теперь ориентировочно выйдет в 2026 году.

"Я слышал, его тоже сдвинули на 2026-й".

Официального анонса всё ещё не было, судя по всему, студии потребовалось больше времени. Вероятно, с момента старта разработка заметно разрослась, и Santa Monica решила не торопиться. Но, в то же время, сам анонс может случиться и в этом году.

Видео дня

Интересно, что это будет первый за долгое время проект, возвращающий Кратоса в Грецию, прошлый раз мы видели его там ещё до перезапуска серии в 2018 году.

Параллельно с этим, по слухам, в Santa Monica ведётся работа и над новой оригинальной серией.

Ранее президент Playstation Хермен Хюльст заявлял, что теперь Sony будет выпускать минимум по одному эксклюзиву в год. Сейчас ситуация с одиночными проектами Playstation, мягко говоря, печальная.

Вас также могут заинтересовать новости: