Общая мобилизация в Украине продлена до 6 августа 2025 года.

В связи с российским полномасштабным вторжением в Украине продолжает действовать военное положение и продлен призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил. Рассказываем, кого в первую очередь забирают при мобилизации и что поменяется с 1 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому положена отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025.

Мобилизация в Украине сегодня - кого будут призывать в июле 2025

Правила мобилизации в июле 2025 остаются такими же, как и в июне - в украинскую армию продолжают призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что у них нет временной отсрочки от призыва или они не подлежат мобилизации в принципе согласно закону. Процесс мобилизации регулирует Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто первым попадает под мобилизацию с 1 июля 2025:

те, кто имеет военный опыт - военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет;

те, кого ранее сняли с воинского учета, но они являются годными для военной службы (этой категории военнообязанных нужно было до 5 июня 2025 пройти повторную медкомиссию (ВВК), которая дает резюме, годен человек или негоден к службе);

те, кто не имеет военного опыта - это военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет;

те, кто является военнообязанным, но ранее считался ограничено годным - сейчас этот статус упразднили, а тем, кто его имел, нужно было также до 5 июня пройти медкомиссию.

Те, кто ранее имел отсрочку от призыва, но по каким-то причинам утратил ее, также подлежат мобилизации (если у них нет других законных оснований, которые могут освобождать от армии).

Попадают под мобилизацию на общих основаниях (если у них нет отсрочки или других причин для освобождения от армии) и внутренне-перемещенные лица (ВПЛ) - они обязаны стать на воинский учет в течение 7 дней со дня приезда на новое место жительства.

Отметим, что украинцев в возрасте от 18 и до 25 лет не призывают, если они имеют статус призывника - то есть, они должны состоять на учете в ТЦК, но могут быть мобилизованы лишь по достижению ими 25 лет. Для граждан в возрасте от 18 до 25 лет сейчас действует разработанный Минобороны Украины "Контракт 18-24", подписать его можно по собственному желанию.

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