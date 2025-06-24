Новинка поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию.

Компания Nvidia анонсировала видеокарту GeForce RTX 5050. Модель стала самым доступным решением в серии RTX 50 и ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом.

Как и предполагалось, новинка получила 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ VRAM стандарта GDDR6. Видеокарта работает на базовой частоте 2310 МГц, но при этом в режиме динамического буста она сможет разгоняться до 2570 МГц.

Уровень энергопотребления (TDP) составляет 130 Вт, а для подключения потребуется один 8-контактный кабель питания. Для стабильной работы Nvidia рекомендует использовать карту в тандеме с блоком питания мощностью 550 Вт.

Видео дня

GeForce RTX 5050, как и старшие представители серии RTX 50, поддерживает технологию масштабирования DLSS 4 с мультикадровой генерацией кадров. В Nvidia говорят, что новое поколение на 20–25% быстрее прошлых моделей.

Рекомендованная цена новинки составляет 249 долларов (около 10 000 грн). Точная дата старта продаж неизвестна, но в качестве окна запуска указана вторая половина июля 2025 года.

Ранее самой дешевой видеокартой Nvidia нового поколения была RTX 5060 с объемом памяти 8 ГБ GDDR7 – ее оценили в 299 долларов. Блогеры же карточку не "оценили" и посоветовали всем избегать ее.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.

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