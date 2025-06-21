В игру добавят систему реалистичной перезарядки оружия, а также официальный инструмент для моддинга.

GSC Game World готовит важное обновление 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl. В нём студия сделала упор на более хардкорный и реалистичный геймплей.

Как рассказал Videogamer, главная фишка патча - система частичной перезарядки оружия. Раньше, если игрок начинал перезаряжать дробовик или автомат, а потом переключался на другую пушку, при возврате приходилось заряжать всё заново. Теперь оружие будет запоминать прогресс, это добавит реализма и сделает бои динамичнее.

Кроме того, в обновлении переработают боеприпасы для пулемётов и снайперских винтовок. Всё ради лучшего баланса для тех, кто предпочитает хардкорный стиль выживания в Зоне.

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Техническая часть тоже получила внимание: в игре улучшат производительность в местах с тайниками и интерактивными объектами, добавят кнопку автоопределения графических настроек и устранят проблемы с ультраширокими мониторами.

Отдельно стоит отметить запуск первой версии моддингового инструментария Zone Kit. Это полноценный SDK, с помощью которого игроки смогут создавать свои модификации. Разработка ведётся в сотрудничестве с сообществом и будет активно развиваться после релиза первой версии.

Релиз обновления 1.5 состоится до конца июня.

Параллельно команда работает над сюжетными дополнениями. Они предложат новые взгляды на Зону, такие, которых в серии ещё не было.

Ранее мы рассказывали, что Гейб Ньюэлл прошёл Stalker 2 уже три раза и собирается в четвёртый. После того как создатель Steam посмотрит все концовки, он собирается решить, во что играть дальше.

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