В этот перечень вошли свежие ускорители, которые устарели еще на момент выхода из-за малого объема видеопамяти.

В 2025 году рынок видеокарт столкнулся с рядом серьезных проблем, о которых предупреждают техноблогеры. Среди спорных продуктов – Nvidia RTX 50-й серии и некоторые модели Radeon RX 9000, которые вызывают нарекания из-за ценовой политики и низкого объема VRAM.

Эксперт YouTube-канала GeekaWhat рассказал, какие видеокарты не имеет смысла покупать летом 2025 года.

Первой ожидаемо упомянута RTX 5060, самая доступная модель Nvidia нового поколения. В 1080p она заметно быстрее, чем RTX 4060, однако брать ее сейчас нет смысла вообще. Из-за малого объема VRAM (8 ГБ) она уже не "вытягает" некоторые игры. А в будущем таких проектов точно станет больше.

GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT в версиях на 8 ГБайт также стоит избегать. Причины те же, что и в случае с RTX 5060: такие видеокарты не справятся с наиболее требовательными ААА-хитами даже в 1080p. Тогда как варианты этих GPU с 16 ГБ VRAM очень хороши.

Еще одной плохой видеокартой ютубер назвал RTX 5070. У нее неудачный баланс цены, производительности и памяти. Лучше дождаться выхода RTX 5070 Super.

Radeon RX 9070 тоже выглядит бессмысленной, когда есть Radeon RX 9070 XT. Версия XT намного лучше и не сильно дороже. Обычная RX 9070 будет иметь смысл только в том случае, если AMD снизит цену.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант.

Меж тем в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

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