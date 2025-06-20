Рассказываем, в чем вымачивать печень, чтобы она не горчила и была мягкой, если под рукой нет привычного молока.

Печень - это относительно недорогой и полезный продукт, но не все хозяйки любят его готовить. Причина тому - характерный запах и легкая горечь. Чтобы от них избавиться, печень рекомендуют перед готовкой замочить. Давайте разберемся, как правильно вымачивать свиную печень, говяжью и куриную и что для этого лучше использовать.

Как вымачивать свиную печень, говяжью и куриную

Сначала печень нужно подготовить: удалить из нее пленки и прожилки. Опытные кулинары советуют для этого вымытую печень опустить в кипяток на 30 секунд - пленка снимется значительно легче. Затем продукт нарезают на кусочки среднего размера.

Чаще всего печень вымачивают в молоке - это убирает горечь и делает текстуру более мягкой. Замачивают в молоке от 30 минут до нескольких часов, а после промокают бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

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Нужно ли вымачивать куриную печень перед приготовлением? Обычно этого не делают, так как продукт сам по себе мягкий и не имеет горечи, характерной для свиной. Но по желанию куриную печенку можно замариновать.

В чем вымачивать печень, кроме молока

Что делать, если в дом нет молока? Можно и нужно ли вымачивать печень в воде в этом случае? Вот что советуют использовать опытные хозяйки.

Соленая вода

На 1 л воды берут 1 ст. л. соли (без горки) и добавляют щепотку сахара – для баланса вкуса. Вымачивают печень 30 минут – 2 часа, затем обязательно промывают.

Сода

Посыпают печень пищевой содой и оставляют на 1 час, а затем тщательно моют.

Важно: с содой нельзя переусердствовать - иначе это скажется на вкусе.

Вода с содой и солью

На 5 литров воды берут 2 ст. л. соды и 2 ст. л. соли. Замачивают печень на 1-2 часа, затем промывают.

Горчица

На 1 л воды берут 1 ст. л. сухой горчицы, размешивают до полного растворения. В этот раствор кладут печень на несколько часов, затем промывают и обсушивают.

По желанию печень можно также замариновать: для этого берут 1,5 л воды, 1 ст. л. меда + 1 ст. л. сока лимона, смешивают и заливают печень на 4 часа. Такой маринад придает интересный вкус.

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