Все геймеры получат игру в срок – 8 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

2K Games и Hangar 13 объявили, что Mafia: The Old Country ушла "на золото". Это означает, что разработка игры завершена, и ее точно не перенесут с запланированной даты релиза.

Новая часть культовой криминальной франшизе выйдет уже 8 августа на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Прошлая, третья часть, вышла в 2016 году – более восьми лет назад.

Mafia: The Old Country станет приквелом основной трилогии и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии в начале 20 века. Главный герой – молодой парень Энцо, который начал свою карьеру в мафии под предводительством дона Торриси.

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Игра будет полностью одиночной, без каких-либо онлайн-элементов. Авторы обещают подлинный реализм и богатый сюжет, которыми славится серия Mafia.

Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что сразу на релизе The Old Country получит украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.

Ранее стали известны системные требования Mafia: The Old Country. Игра работает на Unreal Engine 5, а значит красивая, но потенциально прожорливая. Поэтому для минимальных настроек понадобится минимум GeForce RTX 2070 и Intel Core i7-9700K.

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