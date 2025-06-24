Аудитория MMORPG перевалила уже за 1 миллион игроков.

Dune: Awakening официально добралась до отметки в один миллион игроков, и разработчики из Funcom решили отпраздновать это событие, раскрыв ключевые достижения выживальщиков на Арракисе.

Песчаные черви Шаи-Хулуд, главные антагонисты пустыни, уже убили 816 720 игроков. Для сравнения, от песчаных бурь погибло ещё 66 883 персонажа.

Игроки не остались без транспорта: они создали 517 585 орнитоптеров, чтобы хоть как-то перемещаться между регионами. Особенно популярна Глубокая пустыня, зона PvP-контента, куда уже отправились 463 231 игрока. Там же зафиксировано 628 807 смертей, и это без учёта встреч с червями.

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Однако в будущем часть Глубокой пустыни перестанет быть PvP-зоной. Funcom планирует превратить её в PvE-территорию с частичными боями, чтобы привлечь игроков, предпочитающих исследование и выживание без постоянных налётов.

Также игроки активно взаимодействуют с самой главной ценностью Арракиса - пряностью меланж. За всё время они поглотили более 6 миллиардов граммов вещества.

Самая странная часть статистики - 56 253 миллилитра крови было извлечено из Муад’Диба, маленького пустынного грызуна, почитаемого у фременов. Видимо, в борьбе за выживание у некоторых игроков моральные ориентиры сильно размылись.

Ранее разработчики Hogwarts Legacy поделились похожей статистикой. Всего игроки провели в стенах Хогвартса 110 тысяч лет.

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