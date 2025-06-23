Эксперт рассказал, могут ли некоторые категории украинцев уменьшить для себя тариф на электроэнергию в Украине.

Последние два года в Украине ежегодно растут тарифы на электроэнергию для населения, поэтому украинцев интересует, постигнет ли та же участь их платежки уже в этом году.

УНИАН вместе с главой Союза потребителей коммунальных услуг Олегом Попенко разбирался, какие сейчас цены на электроэнергию, могут ли они вырасти уже в ближайшей перспективе, и как можно платить за электричество меньше.

Как известно, стоимость электроэнергии регулируется Кабинетом министров и определяется правительственным постановлением о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии.

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Попенко напоминает, что с июня прошлого года у нас новые тарифы на электроэнергию. В соответствии с ним киловатт-час стоит 4,32 гривни. Цену зафиксировали до 31 октября этого года или пока ее не поднимут снова.

Тариф на электроэнергию: как можно платить меньше

Эксперт отмечает, что чиновники установили льготный тариф на электроэнергию для населения, но он действует только во время отопительного сезона и не для всех.

"Существует льготный тариф на электроэнергию в отопительный период времени для тех, кто использует электроэнергию как единственный источник отопления", - добавил он.

Для таких людей стоимость киловатта составляет 2,64 гривни. Однако для сохранения такого тарифа потребление не должно превышать двух тысяч киловатт-часов.

Это означает, что украинцы, которые отапливают жилье электричеством, могут с 1 октября по 30 июня ежемесячно платить 2,64 гривны за киловатт, при условии использования не более 2 тысяч киловатт в месяц.

Но электричество по мановению волшебной палочки не подешевеет. Для того, чтобы получать льготный тариф, прежде всего, согласно алгоритму, согласованному НКРЭКУ, Министерством энергетики Украины, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Государственной инспекцией энергетического надзора Украины, дом должен быть официально отключен от централизованного отопления. Это должно быть подтверждено либо актом об отключении дома, либо решением органа местного самоуправления.

Попенко добавляет, что для оформления такого тарифа необходимо обратиться в компанию-поставщика "электричества". Например, в Киеве в компанию ДТЭК.

Если человек живет в многоквартирном доме, то пакет документов, по словам эксперта, подает ОСМД или управляющий такого дома, а его перечень определен решением правительства. О каких документах идет речь? Это заявление о внесении в паспорт точки распределения информации о наличии оборудования для электроотопления. К заявлению следует приложить копию проекта электроснабжения (документа, в котором определено, где размещается оборудование для электроотопления). Кроме этого необходимы документы о вводе в эксплуатацию электрооборудования. Это может быть либо технический паспорт, в котором в графе "вид отопления" указано электроотопление.

Также владельцы квартир или домов, которые хотят подключить льготный электротариф, должны предоставить копию паспорта, кода и выписки из реестра, подтверждающей право собственности. Следовательно, в случае квартиры, она должна быть приватизирована.

Если вы имеете право на отопление электричеством, но домашняя сеть не выдерживает, у энергетиков можно заказать проект реконструкции электросетей.

Льготный тариф для потребителя начнет применяться с 1 числа следующего расчетного периода после утверждения документов энергопоставщиком.

Официально отапливать электричеством в многоквартирном доме только свою квартиру, скорее всего, вы не сможете. Дело в том, что, согласно приказу Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства №169, владелец квартиры в многоквартирном доме имеет право самостоятельно отключиться от централизованного отопления только в том случае, если на день вступления в силу закона "О жилищно-коммунальных услугах" не менее половины квартир была отключена.

Эксперт также напомнил, что существует ночной тариф на электроэнергию - специальный тариф, который составляет половину от существующего тарифа на электроэнергию и применяется в часы минимальной нагрузки энергосистемы (как правило, с 23:00 до 7:00). Для его подключения необходимо подать заявку энергопоставщику и приобрести соответствующий двухтарифный счетчик.

Сэкономить на коммуналке, а, следовательно, и на электричестве можно и когда счет за ток становится неподъемным. Если стоимость коммунальных услуг превышает 15% от совокупного дохода, вы можете оформить субсидию.

Повышение тарифов на электроэнергию

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг отмечает, что повышение тарифов на свет для населения с 1 сентября не планируется.

"Я не слышал о таком и мои источники в Минэнерго также это не подтверждают. Я думаю, что с 1 сентября тарифы на электроэнергию меняться не будут", - отметил эксперт.

Добавим, что, согласно решению правительства, тариф 4,32 грн/киловатт-час зафиксирован до конца октября.

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

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