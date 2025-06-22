Создатели Skyblivion рассказали, что они провели целый день с Тоддом Говардом и его командой.

Недавно разработчики фанатского ремейка Skyblivion посетили штаб-квартиру Bethesda после просьбы от руководителя проекта. Теперь фанаты поделились, как прошёл их визит.

Как рассказал лидер команды Rebelzize в интервью PC Gamer, он связался с компанией перед поездкой на Pax East: "Я собирался в Бостон, а потом в Вашингтон, и подумал: почему бы не спросить, можно ли заглянуть. Они согласились - и пригласили нас в офис".

В результате команда Skyblivion провела в Bethesda почти весь день: с 11 утра до 6 вечера. По словам Rebelzize, они пообщались с сотрудниками, участвовавшими в разработке Oblivion, Skyrim и Fallout.

Видео дня

Разговоры касались как общей истории игр, так и технических аспектов моддинга. Особенно в студии интересовались, как команда Skyblivion работает с доступными инструментами и какие сложности возникают. "Они спрашивали, с какими проблемами мы сталкивались, чего не хватает в документации".

Также обсуждалось возвращение обучающих материалов по инструментам моддинга. Руководитель проекта напомнил о старом формате с Creation Kit для Skyrim: "Было бы здорово, если бы и для новых игр выходили такие видео, например, где дизайнеры Bethesda создают подземелья на камеру".

На встрече присутствовал и Тодд Говард. По словам Rebelzize, он проявил интерес к каждому участнику команды:

"Он мог просто зайти на 10 минут и уйти, но вместо этого общался с нами обо всём - от реальной работы до деталей проекта".

Skyblivion продолжает разрабатываться в рамках инициативы TESRenewal, это попытка воссоздать The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim. Несмотря на релиз официального ремастера Oblivion, Bethesda не возражает против фанатского проекта и ранее даже подарила его участникам ключи к переизданию.

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