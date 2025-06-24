Существуют приемы, которые позволят почти на половину увеличить урожай.

Картошку выращивают многие дачники и огородники. Они прибегают ко всем возможным методам, чтоб максимально увеличить урожай картофеля. В июле он активно растет и цветет, а ранние сорта скоро будут созревать.

К счастью, еще не поздно помочь своим растениям увеличить урожайность почти на половину.

Что нужно делать, чтобы картошка выросла крупной

В первую очередь стоит удалить цветы с кустов. Это увеличит урожайность где-то на 15%. Так растение не будет тратить энергию на цветы и будущие семена из них. Кроме того, не будет зеленых плодов, которые будут рассеивать по участку семенной материал картошки. Это позволит лучше контролировать, где и что растет.

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Также пригодится, чем подкормить картошку, чтобы был большой урожай. Когда она отцветет, ее можно удобрить по листу. Это лучший вариант в этот период. Стоит подкормить растения в первые две недели после цветения.

Например, можно в ведре воды развести ложку монокалийфосфата. Важно проследить, чтоб в удобрении было очень мало азота или его не было вовсе.

Туда добавляем борную кислоту - на ведро нужно два грамма. Поскольку ее нужно растворять в горячей воде, то можно из общего количества жидкости отминусовать пол литра, развести кислоту и влить к ведру с удобрениями.

Этой подкормкой нужно опрыскивать ботву картошки. Благодаря этому к осени у вас будут крупные клубни, которые хорошо хранятся.

Эти рекомендации великолепно сработают на средних и поздних сортах картошки. Ранние же к концу июля уже желтеют, вянут, а потому подкормка по листу будет не эффективной. Если и удобрять их так, то в первых числах месяца.

Узнав, как добиться высокого урожая картошки, можно увеличить отдачу даже с небольшого участка. При этом качественные плоды будут гораздо дольше храниться и радовать вас.

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