Недавно её пригласили в проект, где попросили ещё раз сыграть героиню с типажом Карлах, но игра закрылась.

Актриса Саманта Беар, озвучившая Карлах в Baldur’s Gate 3, рассказала, как этот успех повлиял на её дальнейшую карьеру. По её словам, популярность Карлах сыграла двойственную роль: с одной стороны, образ принёс известность и любовь фанатов, с другой - стал ограничивающим фактором на кастингах.

Беар призналась в интервью PCGamesN, что однажды её пригласили на роль как будто Карлах, но для другой игры. Проект впоследствии отменили, и актриса восприняла это с облегчением: "С творческой точки зрения я была рада, потому что эта игра могла оказаться больше Baldur’s Gate, и авторы хотели, чтобы я сыграла "большую и злую" героиню, как будто это отдельный типаж".

Некоторые разработчики теперь ассоциируют её исключительно с Карлах. Актриса рассказала, что недавно лишилась одной из ролей:

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"Некоторые люди знают меня лишь как Карлах, и это всё, что их волнует. Только недавно я не получила одну из ролей лишь потому, что авторы игры не видят меня кем-то ещё. Посмотрите на другие мои работы".

При этом Беар подчёркивает, что не устала от Карлах и не против обсуждать персонажа с фанатами. Её беспокоит лишь профессиональная перспектива, она не хочет застревать в одном амплуа.

Ранее мы рассказывали, что Саманта Беар отказалась от роли в духовном наследнике Disco Elysium. Для неё важно, чтобы в разработке "духовного наследника" Disco Elysium принимал участие создатель вселенной Роберт Курвиц.

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