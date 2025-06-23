Теперь у обновления нет точной даты релиза.

CD Projekt RED хотела бы выпустить новый патч для Cyberpunk 2077 26 июня, но в итоге работа оказалась сложнее, чем казалось на старте. Апдейт откладывается на неопределённую дату.

Как сообщил помощник геймдиректора Павел Саско, обновлению нужно больше времени:

"Надо ещё немного потомить в духовке, мои чумбы".

Судя по словам разработчиков, они нацелены на что-то уровня патча 2.2, который вышел в декабре прошлого года и стал приятным сюрпризом. Тогда добавили улучшенный фоторежим, перекраску машин, новые настройки внешности Ви, побочный квест с отсылкой к Balatro и ещё кучу мелочей.

Видео дня

Есть надежда, что в новом обновлении обновлении появится долгожданный режим New Game+. CD Projekt RED раньше говорила, что не считает его хорошей идеей, но игроки явно хотят этого.

Ранее мы рассказывали, что создатели аниме Cyberpunk: Edgerunners объявили, что скоро покажут что-то новое. Команда Edgerunners будет на Anime Expo в Лос-Анджелесе с 3 по 6 июля.

Кроме того, стало известно, что сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию препродакшена. CDPR назвали игру в отчете Cyberpunk 2, но это не означает, что игра получит именно такое финальное название.

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