Рассказываем, кто и как может оформить отсрочку от мобилизации.

В Украине продлили военное положение, а с ним и мобилизацию, до 6 августа. В связи с этим продолжается мобилизация военнообязанных мужчин, у которых нет брони или отсрочки.

Как получить отсрочку от мобилизации - далее в материале.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Отсрочка дается до конца военного положения. Поскольку его каждый раз продлевают на 90 дней, то и освобождение от мобилизации дают на этот же период.

Видео дня

Отсрочку дают лицам, у которых инвалидность первой, второй или третьей группы. Также освобождены те, кого признали непригодным к службе по результатам ВВК. Болезни, за которые дается отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья, указаны в приказе Минобороны №402.

Кроме того, есть отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам. На нее имеют право:

многодетные отцы (трое и более несовершеннолетних детей);

мужчины, которые сами воспитывают ребенка возрастом до 18 лет;

те, кто ухаживают за лицом с тяжелой болезнью или инвалидностью.

Очень часто оформляется отсрочка для ухода за родителями с инвалидностью первой или второй группы, а также если кто-то из них нуждается в постоянном уходе и это подтверждено заключением врачебно-консультативной комиссии.

Еще одним популярным "поводом" является наличие трех и более детей, жены или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Отсрочка для студентов дается тем, кто учится на дневной или хотя бы дуальной форме обучения при получении первого высшего образования. Аспирантов временно освобождают от службы, если они учатся на дневной или дуальной форме. При этом это обязательно должен быть бюджет.

В армию не берут осужденных за тяжкие преступления, а также тех, у кого погибли или пропали близкие во время войны.От обязательной службы освобождены лица, которые были в плену.

Как оформить отсрочку

Если это отсрочка по уходу за инвалидом или за многодетность, то нужно предоставить соответствующие документы и справки. Также пишется заявление на имя начальника вашего ТЦК. Там нужно указать основание, за которое предоставляется освобождение от службы, перечислить подтверждающие документы и пройти ВВК. Подаются обычно оригиналы или заверенные копии.

После этого нужно ждать решение, ведь в просьбе могут и отказать. Если основания законные, то можно подать в суд.

Важно отметить, что если основанием являются трое и более детей, то доступна отсрочка в Резерв+. Поэтому можно в этом случае не идти в ТЦК, а оформить все онлайн.

Студенты имеют право получить отсрочку после зачисления и внесения информации о поступлении в государственную базу. Оформить освобождение от службы нужно через "Резерв+", подать документы лично в ТЦК или отправить их туда "Укрпочтой".

Вас также могут заинтересовать новости: