В Steam появился новый хит – драйвовый симулятор футбола в духе Rocket League

В игре нет фолов, офсайдов и остановок, а все футболисты обладают одинаковыми характеристиками.

Французская студия Sloclap, известная по всеми любимой Sifu, выпустила свой новый тайтл – футбольный симулятор Rematch. Проект с апреля находился в стадии беты, а 19 июня состоялся его полноценный релиз.

Игроки уже успели оценить новинку. Пиковый онлайн Rematch в Steam за пару часов достиг отметки в 60 000 геймеров – даже несмотря на то, что игра сразу вышла в подписке PC Game Pass. И на выходных аудитория наверняка вырастет еще.

На момент написания новости у игры более 4 тысяч отзывов – 80 процентов из них положительные. Поигравшие хвалят простой, понятный, но захватывающий геймплей, приятный визуальный стиль и высокий уровень кастомизации, но жалуются на нестабильные сервера и баги.

Видео дня

В Rematch геймеры играют за одного спортсмена в командах по 5 человек, а классические футбольные правила упрощены: в матче отсутствуют офсайды, фолы, а мяч не может улететь за пределы поля – он отскакивает от стен арены, как в Rocket League.

Разработчики уже подтвердили, что в будущих обновлениях планируют внедрить поддержку кроссплея между различными платформами. Изначально эту функцию хотели включить уже на старте, однако столкнулись с техническими трудностями, отложив релиз опции до более стабильной реализации.

Стоимость игры в украинском Steam составляет 680 грн. Игра также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

УНИАН рассказывал о 10 самых ожидаемых игр по версии пользователей Steam. ПК-геймеры любят симуляторы выживания, "рогалики" и сетевые шутеры.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира летом 2025 года. RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: