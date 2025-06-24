После сбора урожая уход за клубникой не заканчивается - узнайте, что обязательно надо сделать.

Некоторые дачники могут думать, что уход за клубникой после сбора урожая не очень важен. Но это ошибка - даже после плодоношения о кустах забывать нельзя. Поскольку растение является многолетним, от правильного обращения в этом году зависит урожайность в следующем.

В обслуживании культуры нет ничего сложного, зато польза для участка колоссальная. Мы разобрались, как обрезать и чем подкормить клубнику после сбора урожая, чтобы в будущем собрать ещё больше ягод.

Что делать с клубникой после плодоношения

Когда на кустах перестали появляться ягоды, примерно через 2-3 недели их нужно обрезать. Заточенным секатором или садовыми ножницами удалите все поврежденные, сухие, слабые листья и усы. Для размножения на каждом растении достаточно оставить по три самых сильных листка и по паре усиков. Это нужно для того, чтобы на лишней зелени не размножались вредители.

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Также уход за клубникой после плодоношения включает полив и мульчирование. В грунте должно быть достаточно влаги, чтобы сформировать цветочные почки на следующий год. Поливают растения примерно 1 раз в неделю в теплую погоду и 2 раза в жаркую, желательно утром и под корень, чтобы не затрагивать листья. С наступлением сентября полив можно прекратить. Мульчирование грядок проводят сеном, опилками или спанбондом.

Чем обработать клубнику после сбора урожая

Подкормки на этом этапе вносят трижды:

сразу после пропажи ягод; через 3 недели; в начале осени - только если почва бедная.

Для первой процедуры подойдут комплексные минеральные препараты с фосфором, азотом и калием в составе. Например, Мастер Агро, Кемира, Плантатор, Нитроаммофоска.

Для второго раза лучший вариант, чем подкормить клубнику после плодоношения, это либо снова универсальное удобрение, либо органика, например, куриный помет или перепревший компост. Также можно приготовить раствор из 10 л воды, 400 г золы и 6 капель йода.

Последняя осенняя подкормка не должна содержать азота, иначе питание уйдет в листья, а не плоды. В этот период растению нужен калий - из химических средств подойдет калий сульфат или калийная селитра.

Если растение заболеет, оставлять на самотек нельзя. Пораженные части нужно вырезать, даже если это целый куст. Самые популярные лекарства, чем обработать клубнику после плодоношения, это Топсин, Тиовит Джет, Актеллик и Ридомил. Обязательно придерживайтесь инструкции.

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