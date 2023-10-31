В этом году вышли высокооцененные Baldur's Gate 3, ремейк Resident Evil 4 и другие тайтлы, которые тепло встретили как критики, так и игроки.

Портал Axios провел любопытное наблюдение, в ходе которого выяснилось, что 2023 год стал лучшим на игровые релизы за последние 20 лет. Высокие оценки в обзорах и отзывы геймеров подтверждают это.

По данным агрегатора оценок Metacritic, в этом году, а впереди еще два месяца, вышло уже 25 тайтлов со средним баллом 90 и более. В период с 2000 по 2023-й только четыре года (2004, 2007, 2011 и 2023) могли похвастаться более чем 20 играми с 90 баллами.

В заметке Axios подчеркивается, что многие из игр 2023 года, получивших высокие оценки, выиграли от длительных циклов разработки, что является признаком того, что предоставление создателям игр большего количества времени стоит того.

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Говорится, что "урожайный" 2023 год стал результатом сочетания сиквелов, на разработку которых ушло много времени, а также множества отточенных римейков и ремастеров.

Лучшие игры 2023 года по версии Metacritic

Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, ремейк Dead Space, Armored Core VI: Fires of Rubicon и еще несколько проектов вплотную подобрались к отметке 90 баллов. Все они тоже отличные игры, отметили в Axios.

Также до конца 2023 года как минимум должны выйти Persona 5 Tactica, Super Mario RPG и Avatar: Frontiers of Pandora. Наверняка первые две тоже получат средний балл 90 и более.

В Steam прямо сейчас проходит хэллоуинская распродажа, на которой можно купить многие игры из списка по скидке. К примеру, ремейки Resident Evil 4 c DLC Separate Ways и Dead Space. А "Сталкер" и Metro отдают со скидками до 90%.

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