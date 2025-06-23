Ади Шанкар обещает, что это будет абсолютно другое шоу.

Ади Шанкар, шоураннер аниме сериала Devil May Cry от Netflix, пообещал, что второй сезон будет заметно отличаться от первого и больше соответствовать ожиданиям фанатов в отношении образа Данте.

В ответ на вопрос зрителя о том, будет ли главный герой реже проигрывать, Шанкар заявил: "Второй сезон - это оооочень другое шоу. Да, Данте прокачается. Его навыки улучшатся, и вы увидите больше той самой фирменной крутости, которую ждут поклонники игры".

При этом он подчеркнул, что в центре истории по-прежнему остаётся развитие персонажа:

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"Я всё ещё рассказываю историю, а сильные герои не просто побеждают - они растут. Данте интересен не тем, что он непобедим, а тем, что учится и становится сильнее".

После первого сезона некоторые фанаты выразили недовольство тем, что Данте часто оказывался побеждённым или захваченным, включая проигрыш в бою Леди.

Шанкар напомнил, что события сериала происходят в альтернативной вселенной и отражают ранний этап карьеры Данте, ещё до событий Devil May Cry 3.

Он также объяснил, почему выбрал именно такой подход: "Уйдя от канона и создав собственную вселенную, я получил пространство, чтобы сохранить дух оригинала, не застревая в хронологических головоломках".

Ранее Ади Шанкар объявил, что купил права на экранизацию Duke Nukem.

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