И это цифра без учёта Xbox.

Capcom поделилась первым достижением Resident Evil Requiem: всего за две с половиной недели игру добавили в список желаемого языка миллион раз. Пока что это только данные с PS Store и Steam, так как страница на Xbox ещё не появилась.

Requiem стала одним из главных анонсов июньских презентаций. По данным аналитиков, трейлер хоррора вошёл в топ-3 самых просматриваемых, уступив только технодемо "Ведьмака 4" и трейлеру Call of Duty: Black Ops 7.

Подробностями Capcom поделится на своей презентации Spotlight, она пройдёт в ночь на 27 июня. Там, скорее всего, расскажут больше о сюжете и, возможно, покажут геймплей.

Видео дня

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в сеть попали скриншоты Resident Evil 9 и первые подробности об игре. Точно известно, что в игре будет 2 главных героя.

Кроме того, недавно в Resident Evil 7 нашли отсылку на Resident Evil 9. В игре можно найти письмо от Алиссы Эшкрофт, матери главной героини девятой части.

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