Устройство будет доступно для покупки с 24 июня.

В сеть утекли фотографии лимитированной Meta Quest 3S Xbox Edition. Автором слива стал инсайдер Zuby_Tech, а источники Game Sandwich сообщают, что гарнитура поступит в продажу 24 июня.

Специальная версия шлема будет оформлена в чёрно-зелёной цветовой гамме Xbox, в комплекте сам VR-шлем с 128 ГБ памяти, Elite Strap, беспроводной геймпад Xbox и трёхмесячная подписка Game Pass Ultimate. Цена - 399 долларов. Внутренне это всё тот же Meta Quest 3S, просто под другим брендом.

Meta ещё в апреле открыла свою платформу для сторонних производителей, тогда же ASUS анонсировала свой VR-шлем под лейблом ROG, а Meta обещала выпустить лимитку в стиле Xbox.

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Microsoft постепенно стягивает пользователей Meta Quest в экосистему Xbox. Уже сейчас можно стримить игры из Game Pass Ultimate прямо на шлем с полноценным 1080p и 60 fps на гигантском виртуальном экране.

Ранее Xbox анонсировал портативную консоль, созданную совместно с ASUS ROG. Консоль будет работать на Windows 11.

Всё это - часть плана Xbox по новому вектору развития консолей. Компания больше не будет делать свои собственные устройства, а будет отдавать их на производство сторонним компаниям.

Кроме того, недавно Microsoft и AMD заключили партнёрство для создания новых консолей Xbox. Президент Xbox Сара Бонд подчеркнула, что следующее поколение консолей Xbox не будет привязано к какому-то одному устройству, а предложит много приставок, как стационарных, так и портативных.

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