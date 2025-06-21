Самой успешной франшизой стала серия RPG Persona.

Внутренняя презентация Sega Sammy для инвесторов случайно раскрыла актуальные данные о продажах ключевых игр компании SEGA.

На 25-м слайде презентации часть информации была визуально скрыта серым прямоугольником, но текст остался доступным. Его удалось извлечь через простое копирование, и таким образом, стали известны точные цифры продаж некоторых тайтлов.

Наиболее впечатляющие результаты показала Persona 5 Royal, общий тираж которой составил 7.25 миллиона копий. При этом эти данные не учитывают продажи оригинальной Persona 5, которая ранее разошлась тиражом около 3 миллионов. Суммарно обе версии преодолели отметку в 10 миллионов, что делает проект крупнейшим коммерческим успехом в истории Atlus и одним из самых успешных во всей линейке SEGA.

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На фоне таких цифр становится понятно, почему Atlus продолжает концентрироваться на мире Persona 5. За последние годы было выпущено несколько ответвлений, мобильный проект, ритм-игра и готовится ещё одна гача.

Несмотря на то, что студия также занимается ремейками старых частей и работает над новой франшизой Metaphor: ReFantazio, полноценное продолжение серии, Persona 6, до сих пор официально не представлено.

Единственным подтверждением разработки остаётся недавняя фраза руководителя P-Studio Кадзухисы Вады. Он заявил, что команда активно работает над будущим серии Persona, работа над новым проектом ведётся, и студия стремится оправдать ожидания фанатов по всему миру.

Однако и Соник показывает стабильную форму. Недавний Sonic Frontiers продался тиражом 4.5 миллиона копий. Даже менее масштабные игры вроде Sonic Superstars и Team Sonic Racing достигли 2.4 и 3.5 миллиона проданных копий соответственно.

Среди других проектов отметились Yakuza: Like a Dragon с почти 3 миллионами копиями и свежая Like a Dragon: Infinite Wealth, которая уже приближается к 2 миллионам.

Такие игры как Persona 3 Reload, Shin Megami Tensei V: Vengeance и Metaphor: ReFantazio преодолели рубеж в 2 миллиона каждая.

Ранее разработчики "Соника" рассказали, как утечки вредят играм. В первую очередь это мешает издателям устроить сюрприз игрокам, а иногда даже приводит к вырезанию контента, говорит Такаши Изука.

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