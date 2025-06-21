Единственный пользователь Steam в Северной Корее внезапно пропал из онлайна, а потом вернулся

Таинственного игрока из КНДР впервые заметили ещё в 2013 году.

На карте активности Steam, которую можно открыть в режиме спутникового обзора, отображаются точки по всему миру, это данные о недавнем трафике пользователей. Европа, США, Южная Корея, Япония, большая часть Азии и Латинской Америки представляют собой плотное полотно зелёных маркеров, а вот в Северной Корее - только одна точка.

Она стабильно появляется в Пхеньяне с 2013 года и остаётся единственным зафиксированным источником трафика из страны.

18 июня пользователи Reddit заметили, что эта точка исчезла. На протяжении как минимум суток Пхеньян отсутствовал на карте Steam. Исчезновение вызвало волну обсуждений: это мог быть сбой соединения, отключение оборудования, обновление клиента или, как шутят в сети, Ким Чен Ын вышел в магазин за новой видеокартой.

Видео дня

Важно то, что спустя день точка вернулась, сейчас она снова отображается на карте. Если обратиться к архиву карты через Wayback Machine, можно увидеть, что такие пропадания происходили и раньше, иногда на день, иногда чуть дольше.

Кто именно стоит за этим подключением - неизвестно. Это может быть сотрудник иностранного посольства, представитель исследовательской организации с доступом в открытый интернет или один из тех немногих северокорейцев, кому разрешена работа с глобальной сетью.

Ранее мы рассказывали, что теперь в играх в Steam можно включить счётчик FPS с полным мониторингом. Кроме того, этот счётчик показывает фактический FPS и видимый FPS, который был получен благодаря апскейлерам.

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