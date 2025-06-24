Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 всё ещё запланирован на октябрь этого года.

В студии The Chinese Room, которая сейчас занимается Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, прошли увольнения. Официального анонса не было, но сразу несколько бывших сотрудников сообщили об этом в LinkedIn.

Среди них - VFX-художник Джейми Берри, технический продюсер Паскаль Сиддонс, 3D-аниматор Брэдли Адамс и художник по окружению Адам Шарп. Почти все упоминают, что сокращения коснулись не только их, а и многих других.

Издатель Bloodlines 2, компания Paradox Interactive, подтвердил в ответ на запрос PC Gamer, что сокращения действительно были, но они не повлияют на выход игры. По их словам, релиз по-прежнему запланирован на октябрь 2025 года.

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Причина, скорее всего, в общем кризисе внутри холдинга Sumo Group, которому принадлежит The Chinese Room. Ещё летом 2024 года компания сократила около 15% сотрудников и закрыла одну из дочерних студий - Timbre Games.

В феврале 2025-го Sumo заявила, что теперь полностью сосредотачивается на предоставлении аутсорсинговых услуг и это отразится на её командах и людях.

Напомним, The Chinese Room ведёт разработку Bloodlines 2 с 2021 года после того как Paradox забрала проект у Hardsuit Labs. С тех пор игра пережила несколько переносов, последний - в марте этого года, когда релиз сдвинули с лета на октябрь.

Ранее мы рассказывали, что в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будут романы, но только вампирские. Правда выглядит это отвратительно, говорит креативный директор проекта.

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