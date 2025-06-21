Кроме этого, Ади Шанкар будет продолжать заниматься историей про Данте.

Ади Шанкар, продюсер аниме по Devil May Cry и Castlevania от Netflix, заявил, что приобрёл права на экранизацию классического шутера Duke Nukem.

Об этом он рассказал в интервью Esquire, где уточнил, что продолжит работать над Devil May Cry, но, вместе с тем, у него в планах ещё одно шоу по видеоигровой франшизе:

"Я занимаюсь видеоиграми. Очевидно, что будет еще больше Devil May Cry. Ко мне обращаются различные компании, которые хотят работать со мной. Я купил права на Duke Nukem. Не права на игру, но я купил их у Gearbox".

Также Шанкар рассказал, как видит персонажа Дюка Нюкема. По его мнению, это очень бунтарский типаж, и ранее никому не удавалось вывести этого героя в мейнстрим: "Когда Дюк Нюкем стал популярным, многие пытались превратить его в бренд, но получали только средний палец. Дюк Нюкем не может быть создан корпорацией. Я не собираюсь позволять кому-либо указывать мне, что делать в этом вопросе".

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что режиссёр аниме Castlevania спросил, что ему снимать дальше. В лидерах Bloodborne и Berserk. Сэм Дитс обещает, что когда-нибудь Netflix снимет шоу по одной из этих франшиз.

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