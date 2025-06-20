Праздники в июле 2025 - Украина / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Каждый месяц в Украине много разных праздников. Июль не является исключением. Во второй месяц лета будем поздравлять с Днем рыбака, Днем медика, Днем войск ПВО и другими.

Какие праздники в июле - далее в материале.

Праздники в июле - Украина

Нас ожидают разные праздники в июле - государственные, международные, всемирные и профессиональные.

Видео дня
  • 1.07 - День украинской архитектуры, День госрегистратора, День следователя
  • 2.07 - День налоговика
  • 4.07 - День судебного эксперта
  • 7.07 - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела
  • 11.07 - Всемирный день народонаселения
  • 12.07 - Всемирный день бортпроводника
  • 14.07 - День рыбака 2025
  • 15.07 - День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси-Украины
  • 16.07 -  День бухгалтера 2025
  • 18.07 - Международный день Нельсона Манделы
  • 21.07 - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 26.07 - День системного администратора
  • 27.07 - День медика 2025
  • 28.07 - День работников торговли, День крещения Руси 2025

Сколько рабочих дней в июле 2025

Какие праздники в июле будут / коллаж УНИАН

Во второй месяц лета украинцы будут отдыхать восемь дней, а трудиться - 23. До окончания полномасштабной войны и военного положения дополнительных дней отдыха за государственные праздники в июле ждать не стоит.

В то же время украинцы продолжают жить дальше и отмечать важные даты даже без таких выходных.

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