Каждый месяц в Украине много разных праздников. Июль не является исключением. Во второй месяц лета будем поздравлять с Днем рыбака, Днем медика, Днем войск ПВО и другими.
Какие праздники в июле - далее в материале.
Праздники в июле - Украина
Нас ожидают разные праздники в июле - государственные, международные, всемирные и профессиональные.
- 1.07 - День украинской архитектуры, День госрегистратора, День следователя
- 2.07 - День налоговика
- 4.07 - День судебного эксперта
- 7.07 - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела
- 11.07 - Всемирный день народонаселения
- 12.07 - Всемирный день бортпроводника
- 14.07 - День рыбака 2025
- 15.07 - День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси-Украины
- 16.07 - День бухгалтера 2025
- 18.07 - Международный день Нельсона Манделы
- 21.07 - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 26.07 - День системного администратора
- 27.07 - День медика 2025
- 28.07 - День работников торговли, День крещения Руси 2025
Сколько рабочих дней в июле 2025
Во второй месяц лета украинцы будут отдыхать восемь дней, а трудиться - 23. До окончания полномасштабной войны и военного положения дополнительных дней отдыха за государственные праздники в июле ждать не стоит.
В то же время украинцы продолжают жить дальше и отмечать важные даты даже без таких выходных.