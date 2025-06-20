Украинцев ждут государственные, международные, всемирные и профессиональные праздники.

Каждый месяц в Украине много разных праздников. Июль не является исключением. Во второй месяц лета будем поздравлять с Днем рыбака, Днем медика, Днем войск ПВО и другими.

Какие праздники в июле - далее в материале.

Праздники в июле - Украина

Нас ожидают разные праздники в июле - государственные, международные, всемирные и профессиональные.

Видео дня

1.07 - День украинской архитектуры, День госрегистратора, День следователя

2.07 - День налоговика

4.07 - День судебного эксперта

7.07 - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела

11.07 - Всемирный день народонаселения

12.07 - Всемирный день бортпроводника

14.07 - День рыбака 2025

15.07 - День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси-Украины

16.07 - День бухгалтера 2025

18.07 - Международный день Нельсона Манделы

21.07 - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26.07 - День системного администратора

27.07 - День медика 2025

28.07 - День работников торговли, День крещения Руси 2025

Сколько рабочих дней в июле 2025

Во второй месяц лета украинцы будут отдыхать восемь дней, а трудиться - 23. До окончания полномасштабной войны и военного положения дополнительных дней отдыха за государственные праздники в июле ждать не стоит.

В то же время украинцы продолжают жить дальше и отмечать важные даты даже без таких выходных.

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